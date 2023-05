Ngân hàng trung ương Hàn Quốc tiếp tục đóng băng lãi suất cơ bản

Photo : YONHAP News

Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 25/5 đã công bố sẽ đóng băng lãi suất cơ bản ở mức 3,5%.Đây là lần thứ ba Ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất cơ bản sau cuộc họp tháng 2 và tháng 4. Theo đó, mức chênh lệch lãi suất của Hàn Quốc và Mỹ vẫn giữ nguyên là 1,75%.BOK quyết định giữ nguyên lãi suất sau khi nhận xét rằng cần phải duy trì đường lối thắt chặt tiền tệ như hiện nay, do giá tiêu dùng được dự đoán vẫn ở mức cao mặc dù đang có dấu hiệu chững lại.Trong tháng trước, giá tiêu dùng tăng 3,7%, tỷ lệ tăng đã rơi xuống mức 3% sau 14 tháng, song vật giá cơ bản vẫn ở mức cao là 4%, ngoại trừ các mặt hàng có tính biến động lớn như thực phẩm và năng lượng.Ngoài ra, Ngân hàng trung ương còn dự đoán rằng sự đình trệ trong xuất khẩu và đầu tư, tình hình tăng trưởng chậm vẫn sẽ còn tiếp tục. Cán cân thương mại của Hàn Quốc vào tháng 4 thâm hụt 2,62 tỷ USD, duy trì đà thâm hụt 14 tháng liên tiếp kể từ sau tháng 3/2022.Theo đó, BOK đã giảm tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế kỳ vọng năm nay từ 1,6% xuống còn 1,4%, thấp hơn cả mức kỳ vọng mà Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã hạ xuống còn 1,5% gần đây.Tỷ lệ tăng trưởng 1% là mức thấp nhất kể từ sau những năm 2000, ngoại trừ năm 2020 khi nền kinh tế tăng trưởng âm do dịch bệnh COVID-19 và năm 2009 do khủng hoảng tài chính toàn cầu.Tỷ lệ tăng trưởng giá tiêu dùng kỳ vọng được giữ nguyên ở mức 3,5%.Theo Ngân hàng trung ương, kinh tế Hàn Quốc trong tương lai vẫn còn nhiều bất ổn, tùy thuộc vào thời điểm tình hình ngành công nghệ thông tin được vực dậy trở lại, sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc, và diễn biến kinh tế của các nước phát triển chủ chốt.