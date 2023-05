Quan chức Văn phòng Tổng thống trả lời chất vấn về các vấn đề nổi cộm trong nước

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-gi trong cuộc họp của Ủy ban điều hành Quốc hội ngày 24/5 đã cho biết sẽ xem xét phân tích của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và kết quả kiểm duyệt của đoàn thanh sát Hàn Quốc để đưa ra đánh giá về vấn đề Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển.Chánh Văn phòng Kim khẳng định Seoul tôn trọng kết quả điều tra của IAEA được công bố vào cuối tháng 6 nhưng sẽ không thể nhân nhượng nếu kết quả tổng hợp của cơ quan này không đảm bảo tính an toàn của nước thải nhiễm xạ.Ông Kim nhấn mạnh rằng khu vực biển và thủy hải sản của Hàn Quốc vẫn không có vấn đề gì sau hơn 10 năm kể từ khi nhà máy điện hạt nhân Fukushima phát nổ, khi có ý kiến rằng nếu xả nước thải nhiễm xạ xuống biển thì lượng nước này sẽ quay trở lại sau 4-5 năm và gây ra những thiệt hại lớn.Quan chức Văn phòng Tổng thống đã đưa ra kế hoạch tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu tư nhân xác nhận kết quả phân tích sắp được công bố về mẫu thử nước thải do IAEA cung cấp.Mặt khác, Chánh Văn phòng An ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Cho Tae-yong đã trả lời chất vấn về vấn đề chiến tranh Nga-Ukraine trong cuộc họp này.Đáp lại câu hỏi của một nghị sĩ đảng đối lập Dân chủ đồng hành về kế hoạch viện trợ đạn dược cho Ukraine trong tương lai, ông Cho cho biết sẽ xem xét lại sau khi cân nhắc tình hình chiến tranh cũng như các vấn đề khác.Về công tác viện trợ hiện tại, Chánh Văn phòng Cho giải thích vẫn còn đang tiến hành thảo luận với Washington về các vấn đề ngoài hợp đồng đạn pháo, tuy nhiên Seoul không trực tiếp chi viện gì về quân sự cho Kiev, kể cả thông qua Mỹ hay Ba Lan.Thêm vào đó, ông Cho chia sẻ rằng Chính phủ Mỹ đã không công nhận nghi ngờ nghe lén Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc, và phía Seoul đang điều tra nội bộ để xác minh tính thực hư của vấn đề. Ông cũng phủ nhận nghi ngờ thiết bị nghe lén của Mỹ đã "đâm thủng" bức tường an ninh của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc và cho biết Chính phủ đã nâng cấp các thiết bị chống nghe lén vốn đã rất chắc chắn tại đây.