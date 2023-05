Photo : KBS News

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Jeon Ha-kyu trong buổi họp báo ngày 25/5 phát biểu rằng lá cờ của Lực lượng phòng vệ của Nhật Bản có sự khác biệt nhỏ với lá Húc Nhật Kỳ, biểu tượng cho chủ nghĩa quân phiệt của đế quốc Nhật trong quá khứ.Xét theo thông lệ quốc tế và nguyên tắc có đi có lại, Hàn Quốc cũng sẽ áp dụng tiêu chuẩn tương tự về việc treo cờ trên tàu chiến đối với mọi quốc gia thành viên của Sáng kiến An ninh Chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PSI).Thông thường, khi một tàu chiến cập cảng nước ngoài thì tàu đó sẽ treo Quốc kỳ hoặc lá cờ biểu tượng cho quân đội của nước đó. Đây là một thông lệ chung trên toàn thế giới.Hải quân Hàn Quốc từng tham dự Lễ duyệt binh hạm đội của Nhật Bản. Lần này, tàu chiến của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cũng tới Hàn Quốc để tham gia tập trận ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên biển, dự kiến diễn ra trên vùng biển quốc tế phía Đông Nam đảo Jeju vào ngày 31/5 tới.Trước đó, báo Yomiuri của Nhật Bản đưa tin Chính phủ Hàn-Nhật đã thỏa thuận về việc tàu hộ vệ của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản treo cờ của lực lượng này tiến vào cảng Busan để tham gia tập trận.Tháng 11/2018, Hải quân Hàn Quốc mời Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản tới dự Lễ duyệt binh hạm đội quốc tế, nhưng sau đó dư luận dấy lên tranh cãi về Húc Nhật Kỳ, nên khi đó tàu chiến Nhật Bản đã không tham dự.Tuy nhiên, trong hai lần duyệt binh hạm đội quốc tế do Hải quân tổ chức vào năm 1998 dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Kim Dae-jung và năm 2008 dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Lee Myung-bak, tàu chiến của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản đều tham gia và treo lá cờ của lực lượng này.Về điều này, một quan chức Hải quân Hàn Quốc giải thích việc tàu chiến treo Quốc kỳ hoặc cờ của lực lượng Hải quân nước đó là điều hết sức thông thường và là thông lệ quốc tế, quân đội không có lý do hay căn cứ gì để ngăn cấm.