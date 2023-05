Hàn Quốc sẵn sàng đối phó với khả năng một lượng lớn người miền Bắc đào tẩu vào Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se trong cuộc họp của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất thuộc Quốc hội ngày 24/5 cho biết đang sẵn sàng đối phó với mọi khả năng có thêm người tị nạn Bắc Triều Tiên vượt biển quy hàng Hàn Quốc.Trong cuộc họp, một nghị sĩ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã chỉ ra rằng nạn đói tại miền Bắc đã khiến người dân nước này rơi vào tình cảnh tuyệt vọng.Theo đó, các lý do khiến người dân vượt biển vào tị nạn tại Hàn Quốc là tình hình kinh tế, lương thực nghèo nàn ngày càng nghiêm trọng so với trước đây, và việc phong tỏa biên giới do COVID-19 đang ngày càng được nới lỏng.Ông Kwon nhấn mạnh Bộ Thống nhất đang nỗ lực đối phó với khả năng số người tị nạn miền Bắc sẽ tăng cao lên mức trước khi có dịch COVID-19, sau khi biên giới Trung-Triều được mở trở lại.Được biết, số người tị nạn Bắc Triều Tiên nhập cảnh vào Hàn Quốc trong năm 2019, trước khi bùng phát dịch COVID-19, là 1.047 người, sau đó giảm mạnh xuống 229 người vào năm 2020, 63 người vào năm 2021, 67 người vào năm 2022.