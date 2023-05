Bắc Triều Tiên lên án thỏa thuận chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa chung của ba nước Hàn-Mỹ-Nhật

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25/5 đã đăng một bản tin trên danh nghĩa một nhà phê bình vấn đề quốc tế mang tên Kang Jin-song, nhận định việc Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản thành lập cơ chế chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa chung sẽ đem lại nguy cơ cho ba nước này.Hãng thông tấn này cho biết Mỹ đang thường xuyên triển khai tài sản chiến lược tại khu vực Đông Bắc Á và ngang nhiên tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung ba bên giữa các nước đồng minh.Thêm vào đó, Bình Nhưỡng còn nhắc đến việc Tokyo dự định tham gia vào Nhóm tư vấn hạt nhân (NCG) của Washington và Seoul, đánh giá rằng cơ chế này sẽ biến đổi thành nhóm đồng minh hợp tác về hạt nhân giống như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).Miền Bắc cho rằng việc ba nước này thỏa thuận bổ sung việc chia sẻ thông tin theo thời gian thực sẽ mở rộng mối quan hệ đồng minh quân sự ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, giữ vai trò trung tâm của khu vực Đông Bắc Á.KCNA nhấn mạnh mưu đồ thực hiện cuộc chiến tranh xâm lược quân sự tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đến nền hòa bình và an ninh thế giới, và việc Washington cùng các "tay sai" tăng cường mối quan hệ đồng minh quân sự và mở rộng các cuộc tập trận chiến tranh xâm lược sẽ khiến nước này càng dễ rơi vào khủng hoảng an ninh hơn.Theo đó, miền Bắc cho biết bản thân và cộng đồng quốc tế chính nghĩa sẽ tuyệt đối không làm ngơ trước các động thái chia bè phái của Mỹ và cảnh cáo sẽ dùng sức mạnh để khiến kẻ địch ôm lấy thất bại ê chề.Trong cuộc họp thượng đỉnh ba bên hôm 21/5 tại thành phố Hiroshima (Nhật Bản), lãnh đạo Hàn-Mỹ-Nhật đã thảo luận chuyên sâu về các lĩnh vực đa dạng, bao gồm hợp tác an ninh ba bên như chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa theo thời gian thực.