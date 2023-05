Tổng thống Yoon Suk-yeol hội đàm liên tiếp với lãnh đạo 5 quốc đảo Thái Bình Dương

Photo : KBS News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 28/5 đã liên tiếp hội đàm thượng đỉnh với lãnh đạo các nước Kiribati, Tonga, Tuvalu, Vanuatu và Papua New Guinea tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan (Seoul).Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Lee Do-woon cho biết trong các cuộc hội đàm, Tổng thống Yoon đã rà soát toàn diện tình hình hợp tác song phương với từng quốc đảo ở Thái Bình Dương, đề nghị mở rộng hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực mà các quốc đảo này quan tâm như hợp tác phát triển, ứng phó với biến đổi khí hậu, hợp tác hàng hải và đánh bắt thủy sản, xây dựng cơ sở hạ tầng y tế.Đáp lại, các nhà lãnh đạo của 5 quốc đảo Thái Bình Dương đã gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Hàn Quốc vì đã đóng vai trò dẫn dắt trong việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Hàn Quốc và các đảo quốc Thái Bình Dương, tạo điều kiện để lãnh đạo các bên trao đổi với nhau; đồng thời đánh giá cao việc Seoul mở rộng đóng góp vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và dành sự quan tâm đối với các quốc đảo này.Tổng thống Yoon Suk-yeol đã kêu gọi lãnh đạo các nước tiến tới cụ thể hóa các dự án hợp tác phù hợp với nét đặc trưng của các đảo quốc Thái Bình Dương và Hàn Quốc dựa trên những điểm tương đồng trong "Chiến lượng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do, hòa bình và thịnh vượng" của Chính phủ Seoul và "Chiến lược Lục địa Thái Bình Dương xanh 2050" của các đảo quốc Thái Bình Dương. Đặc biệt, là một quốc gia theo đuổi các giá trị tự do và pháp quyền, Hàn Quốc mong muốn thiết lập mối quan hệ dựa trên sự công bằng và lòng tin với các quốc đảo Thái Bình Dương.Được biết, các nhà lãnh đạo của 5 nước trên nhận định thành công của Hàn Quốc sẽ là hình mẫu tốt cho kế hoạch phát triển của các đảo quốc Thái Bình Dương, và bày tỏ hy vọng có thể tiếp tục mở rộng hợp tác với Seoul cả về chất và lượng trong toàn thể các lĩnh vực, bao gồm cả hợp tác và phát triển.