Tỷ lệ sản phụ ở độ tuổi 40 tại Hàn Quốc tăng hơn 43% trong vòng 10 năm

Photo : Getty Images Bank

Theo kết quả phân tích tình hình sinh đẻ từ năm 2013 đến 2022 do Bộ Y tế và phúc lợi trình lên nghị sĩ Shin Hyun-young của Ủy ban Y tế và phúc lợi thuộc Quốc hội, tổng số ca sinh đẻ đã giảm mạnh 42,4% trong vòng 10 năm, từ 424.717 ca xuống còn 244.580 ca.Số liệu thống kê trên dựa vào số ca sinh tại các cơ quan y tế, các trường hợp sinh nhiều con cùng một lúc như sinh đôi, sinh ba cũng được tính là một ca sinh.Xét theo độ tuổi, số ca sinh đẻ ở độ tuổi 20 là giảm mạnh nhất với 63,5%, từ 105.931 ca xuống còn 38.685 ca; tỷ lệ sản phụ ở độ tuổi 20 so với tổng thể giảm 9,1%, từ 24,9% xuống 15,8%.Số ca sinh đẻ ở độ tuổi 30 cũng giảm 38,6%, từ 303.085 ca xuống 185.945 ca; tỷ lệ sản phụ ở độ tuổi 30 so với tổng thể tăng từ 71,4% lên 76%.Trong khi đó, số ca sinh ở độ tuổi 40 lại tăng tới 43,3%, từ 13.697 ca lên 19.636 ca; tỷ lệ sản phụ ở độ tuổi này so với tổng thể tăng từ 3,2% lên 8%.Cục thống kê quốc gia cho biết tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) của Hàn Quốc đạt 0,78 trẻ vào năm ngoái, ghi nhận tỷ lệ thấp kỷ lục. Con số này của quý I năm nay đạt 0,81 trẻ, xác lập mức thấp nhất từ trước tới nay xét trong các quý I. Theo đó, tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc năm nay có khả năng cao sẽ ghi nhận mức thấp hơn so với năm 2022.Nghị sĩ Shin Hyun-young nhận định trước hiện tượng phụ nữ có xu hướng sinh con khi tuổi đã cao ngày càng rõ ràng, Chính phủ cần phải đảm bảo cơ sở hạ tầng và hỗ trợ y tế vững chắc hơn nữa để duy trì sức khỏe cho cả sản phụ và thai nhi. Cùng với đó cũng cần phải có cách tiếp cận toàn diện để tìm hiểu và hỗ trợ thế hệ trẻ nhằm giải quyết tình trạng giảm tỷ lệ sinh ở độ tuổi còn trẻ.