Hội nghị thượng đỉnh Hàn-các đảo quốc Thái Bình Dương diễn ra tại Hàn Quốc từ 29-30/5

Photo : YONHAP News

Hội nghị thượng đỉnh giữa Hàn Quốc và hơn 10 đảo quốc Thái Bình Dương diễn ra trong vòng hai ngày từ ngày 29/5 tại Seoul, Hàn Quốc.Đây là Hội nghị thượng đỉnh đa phương đầu tiên được tổ chức kể từ khi Tổng thống Yoon Suk-yeol lên nắm quyền và cũng là Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Hàn Quốc và các đảo quốc Thái Bình Dương.Hội nghị có sự tham gia của 14 quốc đảo ở miền Trung Tây và Nam Thái Bình Dương bao gồm Papua New Guinea, quần đảo Solomon, Fiji, Palau, quần đảo Marshall và quần đảo Cook. Khu vực này tuy có diện tích đất nhỏ nhưng lại có lãnh hải rộng lớn, giàu tài nguyên hải sản và khoáng sản quý hiếm.Gần đây, khu vực này thu hút sự quan tâm như một "vùng trọng điểm" chiến lược của Mỹ nhằm kìm hãm sức ảnh hưởng của Trung Quốc tại Thái Bình Dương.Chủ đề của Hội nghị thượng đỉnh Hàn-các đảo quốc Thái Bình Dương lần này là "Cùng hướng tới thịnh vượng chung, tăng cường hợp tác tại Thái Bình Dương xanh". Vấn đề nghị sự đầu tiên dự kiến là tăng cường sự đóng góp dựa trên chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hàn Quốc, hợp tác về tài nguyên và tình hình khu vực.Vấn đề môi trường cũng là một trong những nghị sự chính của hội nghị. Các bên dự kiến cũng sẽ trao đổi ý kiến về việc Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ ra biển vì vấn đề này có ảnh hưởng trực tiếp tới các quốc đảo ở Thái Bình Dương; cũng như thảo luận về các hoạt động của đoàn thanh sát Hàn Quốc về động thái này gần đây.Một nhiệm vụ nữa của hội nghị lần này là đảm bảo được sự ủng hộ của các nước tham gia về kế hoạch đăng cai tổ chức Triển lãm thế giới World Expo 2030 của Hàn Quốc, bởi các nước đều nắm trong tay một phiếu bầu để chọn địa điểm tổ chức sự kiện này.Trong ngày 30/5, lãnh đạo của các quốc đảo Thái Bình Dương dự kiến sẽ tới tham quan khu vực cảng Busan, nơi sẽ là sân khấu chính của World Expo 2030.Trong 28/5, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã lần lượt hội đàm thượng đỉnh song phương với lãnh đạo của 5 nước gồm Kiribati, Tonga, Tuvalu, Vanuatu và Papua New Guinea, thảo luận về hợp tác phát triển trong lĩnh vực hải dương, đánh bắt hải sản và biến đổi khí hậu.Tiếp đến, trong ngày 29/5, Tổng thống Yoon tiếp tục hội đàm song phương với lãnh đạo của 5 đảo quốc Thái Bình Dương là quần đảo Cook, quần đảo Marshall, quần đảo Solomon, Niue và Palau.Trong các buổi hội đàm ngày 29/5, Tổng thống Yoon nhấn mạnh Hàn Quốc là một nước tôn trọng sự tự do cá nhân và nhân quyền, và đang thực hiện các chính sách dựa trên nền tảng pháp trị. Seoul cũng tôn trọng chủ quyền và độc lập của mọi quốc gia, tôn trọng trật tự quốc tế dựa trên các quy phạm.Tổng thống Yoon khẳng định sẽ xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững với các đảo quốc Thái Bình Dương dựa trên nền tảng của sự công bằng và tin tưởng; đồng thời đề xuất với lãnh đạo các nước cùng bảo vệ khu vực Thái Bình Dương, theo đuổi và chia sẻ các phương án sử dụng bền vững khu vực Thái Bình Dương.Cùng với đó, Seoul sẽ tăng cường hỗ trợ phù hợp với nhu cầu cùng từng quốc gia, và nêu bật ý nghĩa về việc thúc đẩy thảo luận cấp thượng đỉnh với các đảo quốc Thái Bình Dương lần này.Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Lee Do-woon trong buổi họp báo bằng văn bản ngày 29/5 giải thích các cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Yoon với lãnh đạo 10 đảo quốc Thái Bình Dương lần này đã thể hiện được quyết tâm về việc tham gia và đóng góp của Seoul vào các quốc gia này, là cơ hội để củng cố mối quan hệ hợp tác song phương với các nước.