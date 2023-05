Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ lo ngại và lấy làm tiếc việc Bình Nhưỡng tham gia Hội đồng chấp hành WHO

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã bày tỏ lo ngại và lấy làm tiếc sâu sắc về việc Bắc Triều Tiên được bầu vào Hội đồng chấp hành của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 29/5 đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn, bày tỏ nghi vấn về việc liệu rằng Bắc Triều Tiên, một nước liên tục vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và xem thường quyền uy của Liên hợp quốc, thì có phù hợp với tiêu chuẩn của một nước thành viên Hội đồng chấp hành WHO có tư cách phải tuân thủ các chuẩn mực quốc tế mà Liên hợp quốc hướng tới và đóng góp vào việc thúc đẩy sức khỏe toàn cầu.Trước đó, Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 27/5 đưa tin cho biết tại Đại Hội đồng Y tế thế giới (WHA) lần thứ 76 của WHO diễn ra một ngày trước đó tại Geneva (Thụy Sĩ), 10 quốc gia ứng cử viên được đề cử dựa theo phân bổ khu vực đã được bầu làm thành viên mới của Hội đồng chấp hành mới của WHO.Theo đó, 10 thành viên mới của Hội đồng chấp hành WHO gồm có Bắc Triều Tiên, Australia, Barbados, Cameroon, Comoros, Lesotho, Qatar, Thụy Sĩ, Togo và Ukraine.Hội đồng chấp hành WHO có tổng cộng 34 nước thành viên, trong đó có 10 nước hết nhiệm kỳ trong năm nay. Các nước thành viên hội đồng giữ vai trò chủ đạo trong công tác thẩm định ngân sách, quyết toán, xây dựng chiến lược và phương án hoạt động cho các dự án chính của tổ chức.Bắc Triều Tiên từng được bầu làm nước thành viên Hội đồng chấp hành WHO vào năm 1989, 2000 và 2013.Sau buổi biểu quyết, đại diện Mỹ đã lên tiếng bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc thành viên mới là miền Bắc không chia sẻ giá trị với cộng đồng quốc tế, chỉ trích Bình Nhưỡng xâm hại nhân quyền, phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt. Mỹ hy vọng thông qua cơ hội lần này, chính quyền Bắc Triều Tiên sẽ tôn trọng nhân quyền, thực thi nghĩa vụ theo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, và tham gia vào các hoạt động ngoại giao một cách nghiêm túc và dài hạn.