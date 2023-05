Khai mạc Hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm ra mắt Sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Photo : YONHAP News

Hội nghị cấp cao nhân 20 năm ra mắt Sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PSI), một cơ chế thảo luận do Mỹ dẫn dắt nhằm ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD), đã chính thức bắt đầu vào sáng ngày 30/5 tại đảo Jeju của Hàn Quốc.Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Do-hoon đánh giá Sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đã phát triển mạnh mẽ trong suốt 20 năm qua, những nỗ lực hợp tác chung đã ngăn chặn thành công các hàng hóa liên quan tới vũ khí hủy diệt hàng loạt trái phép.Thứ trưởng Lee lấy dẫn chứng trường hợp của Bắc Triều Tiên, rằng khi những nỗ lực của cộng đồng quốc tế càng được tăng cường thì những kẻ thực hiện hành vi phổ biến cũng nâng cấp hơn các biện pháp thực hiện. Điển hình là miền Bắc ngày 29/5 tuyên bố sẽ phóng vệ tinh nhân tạo. Cho dù là Bình Nhưỡng có giải thích kế hoạch này thế nào thì đây rõ ràng là hành vi vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an. Qua đó, ông Lee nhấn mạnh các bên đều phải kêu gọi miền Bắc kiềm chế các hành vi vi phạm pháp luật.Trong lời nhắn chúc mừng qua video, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cũng nhận xét rằng mối đe dọa về vũ khí hủy diệt hàng loạt vẫn ngày càng lớn dần bất chấp những nỗ lực của cộng đồng quốc tế, và môi trường an ninh quốc tế cũng đang trở nên nghiêm trọng hơn.Tổng thống Yoon cho rằng Bắc Triều Tiên đang tiếp tục huy động vốn và vật tư cần thiết để phát triển hạt nhân và tên lửa trái phép bất chấp các biện pháp trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tích cực hợp tác cùng các nước đối tác để bảo vệ trật tự quốc tế theo pháp luật và quy phạm quốc tế, đóng góp cho tự do, hòa bình và thịnh vượng của nhân loại.Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng gửi lời chúc mừng sự kiện, trong đó chỉ ra rằng ngày càng có nhiều quốc gia thách thức hệ thống an ninh quốc tế về ngăn chặn chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nguy cơ vũ khí hủy diệt hàng loạt rơi vào tay kẻ xấu vẫn là mối quan ngại lớn.PSI là một cơ chế hợp tác quốc tế được ra mắt vào năm 2003 nhằm ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, phương tiện vận chuyển và các vật tư liên quan. Mặc dù PSI không phải là một cơ chế hợp tác nhắm vào một quốc gia nào cụ thể, song Bắc Triều Tiên phản đối mạnh mẽ việc Hàn Quốc tham gia vào cơ chế này, gọi đây là "lời tuyên chiến với miền Bắc".