Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc điều tra khám xét phóng viên đài MBC vì nghi ngờ tiết lộ thông tin Bộ trưởng Tư pháp

Photo : YONHAP News

Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc ngày 30/5 đã thi hành lệnh khám xét đối với nhà riêng và điện thoại di động của phóng viên đài MBC họ Lim bị nghi ngờ dính líu đến vụ rò rỉ thông tin cá nhân của Bộ trưởng Tư pháp Han Dong-hoon. Sau đó, Cảnh sát còn khám xét trụ sở của đài MBC tại phường Sangam, quận Mapo (Seoul) và Văn phòng Ban thư ký Quốc hội.Theo phía Cảnh sát, phóng viên họ Lim này đã bị phát hiện tiết lộ tài liệu phiên điều trần nhân sự của Bộ trưởng Han cho bên thứ ba vào tháng 5 năm ngoái. Cơ quan này sẽ điều tra xem phóng viên trên dính líu thế nào tới vụ rò rỉ thông tin cá nhân sau khi phân tích điện thoại di động của người này và các tài liệu liên quan đến ông Han.Trước đó, nghị sĩ tự do Kim Min-seok đại diện quận Gangseo (Seoul) vào tháng 4 đã tố cáo với phía cảnh sát rằng thông tin cá nhân như giấy chứng minh nhân dân của ứng cử viên Han Dong-hoon và gia đình khi đó bị rò rỉ, và có những manh mối cho thấy phóng viên họ Lim đã vi phạm luật bảo vệ thông tin cá nhân.Về phần mình, công đoàn đài MBC ra tuyên bố nhấn mạnh nghi ngờ lần này sẽ được giải đáp trong quá trình điều tra, song việc Cơ quan Cảnh sát tịch thu khám xét văn phòng tin tức của đài chỉ vì phóng viên trên bị tình nghi tiết lộ thông tin cá nhân là hành động quá lố. Công đoàn còn đặt nghi vấn đây là hành vi trả đũa do phóng viên Lim từng là người đưa tin về phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Yoon Suk-yeol hồi tháng 9 năm ngoái. Do đó, công đoàn cam kết sẽ đoàn kết ứng phó với hành động "đàn áp giới báo chí" một cách nghiêm trọng.