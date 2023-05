Seoul và Tokyo tổ chức cuộc họp của Hội đồng giải trừ quân bị và không phổ biến hạt nhân sau 5 năm

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết cuộc họp lần thứ 16 của Hội đồng giải trừ quân bị và không phổ biến hạt nhân đã diễn ra vào ngày 29/5 tại đảo Jeju.Tại đây, ông Park Young-hyo, quan chức phụ trách hoạch định về giải trừ quân bị và không phổ biến năng lượng nguyên tử, đã gặp gỡ người đứng đầu bộ phận giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kaihu Atsushi đang trong chuyến thăm Hàn Quốc dự Hội nghị cấp cao của Sáng kiến an ninh chống phổ biến hạt nhân (PSI).Hai bên đã chia sẻ những lo ngại nghiêm trọng về tình hình Bắc Triều Tiên gia tăng các mối đe dọa, nhấn mạnh kế hoạch phóng vệ tinh nhân tạo của miền Bắc và tất cả các vụ phóng ứng dụng công nghệ tên lửa đạn đạo là vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Trước đó, Bình Nhưỡng đã thông báo với Chính phủ Tokyo về kế hoạch phóng vệ tinh nhân tạo trong khoảng từ 0 giờ ngày 31/5 đến 0 giờ ngày 11/6.Ngoài ra, quan chức Hàn-Nhật cũng trao đổi ý kiến về các nhiệm vụ thách thức trong hệ thống giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế, cũng như thảo luận phương án tăng cường hợp tác song phương và đa phương liên quan đến giải trừ, không phổ biến và kiểm soát xuất khẩu hạt nhân.Hai bên cũng nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác song phương và đa phương về không phổ biến và chống phổ biến vũ khí hạt nhân như Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), hay Ủy ban thứ nhất về giải trừ quân bị và an ninh quốc tế thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc và Sáng kiến PSI.Hội đồng giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân Hàn-Nhật lần này được tổ chức sau 5 năm kể từ sau năm 2018, nhờ mối quan hệ song phương được cải thiện trở lại sau khi Chính phủ Seoul công bố giải pháp bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời đế quốc Nhật xâm chiếm bán đảo Hàn Quốc.Bộ Ngoại giao đánh giá đây là có hội để tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa Seoul và Tokyo ở lĩnh vực giải trừ quân bị và không phổ biến hạt nhân với tư cách là hai nước lớn có lập trường tương đồng trong khu vực.