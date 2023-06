Chính quyền thành phố Seoul phát lệnh

Photo : YONHAP News

Liên quan tới vụ Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đẩy vụ trũ về phía Nam bán đảo Hàn Quốc vào sáng ngày 31/5, Chính phủ Hàn Quốc đã phát lệnh cảnh báo cảnh giác đối với khu vực đảo Baengnyeong (thành phố Incheon) vào lúc 6 giờ 29 phút sáng cùng ngày.Một khi lệnh cảnh báo cảnh giác được ban thì người dân ở địa phương đó phải chuẩn bị trước để có thể sơ tán ngay lập tức khi mức cảnh báo được nâng.Lệnh cảnh giác lần này chỉ được ban ở một số địa phương dựa theo quỹ đạo bay của tên lửa đẩy miền Bắc. Sau khi lệnh cảnh giác được ban với khu vực đảo Baengnyeong thì 10 phút sau, khu vực thủ đô Seoul cũng được ban lệnh tương tự vào lúc 6 giờ 41 phút. Nội dung cảnh báo khuyến cáo tất cả người dân chuẩn bị đi sơ tán, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi cần được ưu tiên sơ tán trước.Tuy nhiên, đến 7 giờ 3 phút, Bộ Hành chính và an toàn đã gửi thông báo đính chính rằng nội dung lệnh cảnh báo cảnh giác đối với thủ đô Seoul là nhầm lẫn. Vào lúc 7 giờ 25 phút, chính quyền thành phố Seoul cũng gửi tin nhắn khác với nội dung rằng tin nhắn trước đó là thông báo khẩn cấp đến người dân về vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên, và dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cảnh giác đối với toàn khu vực thủ đô.Về vấn đề này, Bộ Hành chính và an toàn khẳng định thành phố Seoul phát lệnh cảnh báo nhầm, Bộ không hề đưa ra yêu cầu liên quan.Trong khi đó, chính quyền thành phố Seoul lại giải thích Bộ Hành chính và an toàn ban chỉ thị là đã phát lệnh cảnh báo cảnh giác đối với xã Baengnyeong và xã Daecheong cùng thuộc huyện Ongjin, thành phố Incheon, các địa phương còn lại hãy tự ban lệnh. Vì thế mà thành phố Seoul đã tiến hành ban lệnh cảnh giác vào sáng cùng ngày.