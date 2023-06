Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc nhóm họp để ứng phó với vụ phóng tên lửa đẩy vũ trụ của miền Bắc

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 31/5 đã mở cuộc họp Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Cho Tae-yong liên quan đến vụ phóng tên lửa đẩy của Bắc Triều Tiên vào sáng cùng ngày.Tại đây, Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc đã công bố rằng miền Bắc đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) dưới danh nghĩa là tên lửa đẩy vệ tinh, đồng thời lên án rằng đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đe dọa hòa bình và an ninh của bán đảo Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế.Cơ quan này nhấn mạnh sẽ liên tục chú ý theo dõi về mọi khả năng Bình Nhưỡng sẽ phóng thêm tên lửa mới và sẽ duy trì trạng thái hợp tác với các nước đồng minh và đối tác.Ngay sau vụ phóng, NSC đã báo cáo theo thời gian thực lên Tổng thống Yoon Suk-yeol, nhận báo cáo tình hình từ Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, mở cuộc họp để thảo luận về phương án ứng phó.Theo quan chức Văn phòng Tổng thống, Tổng thống Yoon không cần đích thân chủ trì cuộc họp của NSC, do đánh giá lần một cho rằng vụ phóng đã thất bại.Cuộc họp vào ngày này có sự tham gia của Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup, Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Kim Kyu-hyun, Thứ trưởng Ngoại giao Jang Ho-jin, hai Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Kim Tae-hyo và Lim Jong-deuk.