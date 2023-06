Ủy ban phòng dịch Hàn Quốc kết thúc hoạt động sau hơn ba năm chiến đấu với COVID-19

Photo : KBS News

Điều phối viên Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương kiêm Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Park Min-soo ngày 31/5 đã chủ trì cuộc họp lần thứ 691 của Ủy ban và cũng là lần họp cuối cùng.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương được thành lập vào ngày 23/2 năm 2020 nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19 bùng phát, và chuẩn bị khép lại mọi hoạt động sau ba năm 4 tháng.Theo đó, Hàn Quốc sẽ chính thức hạ mức cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm đối với dịch COVID-19 từ "nghiêm trọng" xuống "cảnh giác" từ 0 giờ ngày 1/6. Quy định "bắt buộc cách ly trong 7 ngày" đối với bệnh nhân dương tính với COVID-19 sẽ được nới lỏng thành "khuyến nghị cách ly trong 5 ngày".Chính phủ sẽ nỗ lực để tạo nên văn hóa và chế độ nghỉ phép khi bị ốm, tạo điều kiện cho người dân chủ động tự cách ly khi mắc bệnh, đồng thời sẽ duy trì việc hỗ trợ sinh hoạt phí và hưởng lương ngày nghỉ trong một thời gian đối với bệnh nhân cách ly.Thêm vào đó, nghĩa vụ "bắt buộc" đeo khẩu trang tại cơ sở y tế và hiệu thuốc cũng sẽ được đổi thành "khuyến nghị", song vẫn được duy trì một thời gian tại các bệnh viện lớn có người bệnh nhập viện.Việc khám chữa bệnh không tiếp xúc trực tiếp từng dành cho đối tượng mắc COVID-19 lần đầu sẽ được chuyển sang thành dự án thí điểm khám chữa bệnh cho bệnh nhân tái nhiễm từ ngày 1/6.Ngoài ra, các trạm xét nghiệm COVID-19 lưu động trên toàn quốc sẽ dừng hoạt động, song vẫn duy trì các trạm xét nghiệm tại cơ sở y tế địa phương và bệnh viện lớn. Người nhập cảnh vào Hàn Quốc cũng không cần xét nghiệm bằng hình thức khuếch đại gen (PCR).Chính phủ cũng sẽ duy trì chính sách cho người dân tiêm vắc-xin và nhận thuốc điều trị miễn phí. Việc thống kê số ca mắc COVID-19 sẽ được chuyển đổi từ hàng ngày sau hàng tuần.Trong tương lai, Seoul có kế hoạch sẽ tiếp tục ứng phó với các khả năng bùng phát mới của dịch COVID-19 thông qua Ủy ban khắc phục sự cố trung ương.Trong bài phát biểu đầu cuộc họp, Thứ trưởng Park đã nhấn mạnh rằng Hàn Quốc đã vượt qua dịch bệnh và quay trở lại đời sống thường nhật như trước đây là nhờ sự hợp tác tích cực của người dân, những tiểu thương và doanh nghiệp tư nhân, nhân viên y tế, nhân viên Nhà nước, quân nhân, nhân viên phòng dịch.Ông Park cũng đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc và niềm an ủi đến 34.784 bệnh nhân đã qua đời vì dịch COVID-19 cùng với gia quyến vì đã không thể đưa tiễn người đã mất một cách đàng hoàng.