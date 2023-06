Nhà Trắng lên án vụ phóng tên lửa đẩy vũ trụ của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Nhà Trắng của Mỹ đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia, lên án mạnh mẽ các vụ phóng của Bắc Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo là vi phạm trắng trợn nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đẩy tình hình an ninh khu vực leo thang và rơi vào bất ổn.Tuyên bố chỉ ra rằng tên lửa mà miền Bắc khẳng định là vệ tinh vũ trụ lần này có bao gồm các công nghệ liên quan trực tiếp tới tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).Nhà Trắng nhấn mạnh Tổng thống Joe Biden cùng đội ngũ an ninh quốc gia của Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác để đánh giá tình hình. Washington một lần nữa tái khẳng định quyết tâm sẽ thực thi mọi biện pháp cần thiết để phòng vệ cho Hàn Quốc, Nhật Bản và cả an ninh trên lãnh thổ nước Mỹ.Mỹ hối thúc cộng đồng quốc tế lên án vụ phóng lần này của Bắc Triều Tiên, gây sức ép để Bình Nhưỡng quay lại ngoại giao và đối thoại một cách nghiêm túc.Washington cũng tái khẳng định về việc vẫn luôn để ngỏ cánh cửa ngoại giao với Bình Nhưỡng, hối thúc nước này ngay lập từc dừng các hành động khiêu khích.Nhà Trắng ra tuyên bố trên chỉ ba tiếng sau khi miền Bắc phóng tên lửa đẩy vũ trụ vào sáng ngày 31/5, được cho là nhằm đối phó mạnh mẽ với bất kỳ vụ phóng vệ tinh nào của Bắc Triều Tiên, đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế cùng hành động nhất quán.Mặt khác, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ lập trường chính thức nào liên quan tới vụ phóng sáng cùng ngày của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin ngắn gọn cho biết miền Bắc đã phóng thử nghiệm vệ tinh trinh sát quân sự, nhưng thất bại do vấn đề kỹ thuật.