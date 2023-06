Tổ chức Hàng hải quốc tế lần đầu thông qua nghị quyết chỉ trích vụ phóng tên lửa của miền Bắc

Photo : YONHAP News

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) trong cuộc họp Ủy ban An toàn hàng hải lần thứ 107 (MSC 107) diễn ra ngày 31/5 (giờ địa phương) tại London (Anh), lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên đã đe dọa an ninh vùng biển quốc tế, và thông qua nghị quyết kêu gọi nước này tuân thủ quy định liên quan đến vấn đề này.Tổ chức Hàng hải quốc tế là cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc, làm nhiệm vụ xúc tiến ban hành, sửa đổi và áp dụng các quy phạm quốc tế liên quan đến vận tải đường biển, đóng tàu. Tổ chức này bao gồm 175 nước thành viên chính thức và ba nước thành viên liên kết, được dẫn dắt bởi Tổng thư ký Lim Ki-tack đang trong nhiệm kỳ năm thứ 8.Đây là lần đầu tiên IMO thông qua một nghị quyết về vấn đề trên, mặc dù trước đó đã từng lên tiếng chỉ trích vụ phóng tên lửa của miền Bắc.Theo nghị quyết lần này, các nước thành viên nhận định vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, lên án hành vi này đã đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của các thuyền viên và vùng biển quốc tế do không có thông báo trước một cách rõ ràng về thời điểm phóng.Nghị quyết còn yêu cầu miền Bắc nghiêm túc thực hiện quy định về việc thông báo trước 5 ngày đến các nước điều phối vùng biển liên quan, trong trường hợp thực hiện phóng tên lửa, vệ tinh, tập trận trên biển, dựa theo Hệ thống dịch vụ cảnh báo hàng hải toàn cầu (WWNWS) của IMO.Các quốc gia thành viên Tổ chức Hàng hải quốc tế còn yêu cầu Bắc Triều Tiên dừng ngay các hoạt động phóng tên lửa đạn đạo không thông báo trước và bất hợp pháp; đồng thời đề nghị lên Tổng thư ký IMO về việc thiết lập mối quan hệ hợp tác mật thiết với các tổ chức quốc tế khác như Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).Sáng ngày 31/5, Bình Nhưỡng đã phóng một vật thể mà nước này cho là tên lửa đẩy vũ trụ từ khu vực xã Dongchang (huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan) về phía Nam bán đảo Hàn Quốc vào 6 giờ 29 phút cùng ngày. Khoảng 2 tiếng sau, miền Bắc tuyên bố vụ phóng lần này đã thất bại và cho biết sẽ phóng lại trong thời gian sớm nhất.