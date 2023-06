Cán cân thương mại của Hàn Quốc tiếp tục thâm hụt sang tháng thứ 15

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/6 đã công bố kim ngạch xuất khẩu trong tháng 5 là 52,24 tỷ USD, nhập khẩu là 54,34 tỷ USD, giảm lần lượt 15,2% và 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu liên tục ở mức thấp hơn cùng kỳ năm trước trong suốt 8 tháng, kể từ tháng 10/2022.Theo Bộ Công nghiệp, do kim ngạch xuất khẩu tháng 5 năm ngoái cao thứ hai trong các tháng 5 từ trước đến nay, khiến quy mô xuất khẩu tháng 5 năm nay giảm rõ rệt. Thêm vào đó là số ngày làm việc trong tháng 5 năm tương đối ít so với cùng kỳ năm 2022.Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu bình quân trên ngày làm việc chính thức là 2,43 tỷ USD, lần đầu tiên quay trở lại ngưỡng 2,4 tỷ kể từ sau tháng 10 năm ngoái.Xét theo mặt hàng, xuất khẩu xe ô tô tăng 49,4%, máy móc thông thường tăng 1,6%, vật liệu sản xuất cực dương của pin tăng 17,3%. Trong khi đó, mặt hàng xuất khẩu chủ chốt là chíp bán dẫn giảm 36,2%, gây ảnh hưởng lớn đến toàn bộ kim ngạch xuất khẩu; chế phẩm dầu mỏ, hóa dầu giảm lần lượt là 33,2% và 26,3% do giá thành giảm so với năm 2022. Song song với đó là sự đi xuống của mặt hàng tăng trưởng mới là pin thứ cấp và sản phẩm chăm sóc sức khỏe sinh học.Ngoài ra, kim ngạch nhập khẩu dầu thô, năng lượng như khí gas và than đá, chíp bán dẫn, thép cũng giảm.Xét theo khu vực, xuất khẩu sang Trung Quốc, Mỹ và các nước khối ASEAN đều giảm.Như vậy, cán cân thương mại của Hàn Quốc trong tháng 5 thâm hụt 2,1 tỷ USD, đà thâm hụt 15 tháng liên tiếp kể từ tháng 3 năm ngoái, là khoảng thời gian dài nhất kể từ sau lần ghi nhận đà thâm hụt trong 17 tháng từ tháng 1/1995 đến tháng 5/1997. Mức thâm hụt lũy kế trong 5 tháng đầu năm nay đã vượt qua ngưỡng 27 tỷ USD.Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc dự đoán rằng quy mô thâm hụt sẽ dần thu hẹp và cải thiện trong tháng 6 xét theo việc kim ngạch xuất khẩu bình quân theo ngày đang dần hồi phục.