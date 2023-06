Tổng thống Hàn Quốc và Chủ tịch Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật đánh giá cao thành quả hợp tác song phương

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 31/5 đã có cuộc gặp với cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, người đang giữ chức Chủ tịch Liên minh nghị sĩ Nhật-Hàn, tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan (Hàn Quốc).Tại đây, Tổng thống Yoon nhận định sự hợp tác an ninh và kinh tế giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng của người dân toàn thế giới và đây chính là việc hòa vào dòng chảy của lịch sử thế giới. Ông còn bày tỏ mong đợi rằng Seoul và Tokyo có thể bước tiếp một cách hiên ngang trên con đường mà người dân và lãnh đạo hai nước đang cùng hướng đến.Về phần mình, cựu Thủ tướng Suga nhấn mạnh thêm tầm quan trọng trong việc hợp tác an ninh song phương Hàn-Nhật và ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, sau khi chứng kiến vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên mà nước này cho là vệ tinh trinh sát vào buổi sáng cùng ngày.Ngoài ra, ông Yoon đánh giá rằng mối quan hệ giữa Seoul và Tokyo đã hoàn toàn phục hồi thông qua ba cuộc họp thượng đỉnh diễn ra trong hai tháng vừa rồi. Theo đó, ông kêu gọi phía Nhật Bản cùng cụ thể hóa các phương án hợp tác trong lĩnh vực an ninh, kinh tế, công nghệ, và tiếp tục chung tay ứng phó với nhiều vấn đề tồn đọng trên thế giới, để người dân hai nước có thể cảm nhận rõ các lợi ích từ việc cải thiện mối quan hệ song phương.Đáp lại, ông Suga khen ngợi khả năng lãnh đạo và sự quyết đoán của Tổng thống Yoon đã giúp thay đổi mối quan hệ Hàn-Nhật trong một năm qua, và bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực hơn nữa để tạo ra nhiều thành quả chung trong các lĩnh vực khác.