Photo : YONHAP News

Báo cáo lên Ủy ban Tình báo Quốc hội ngày 31/5, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) Kim Kyou-hyun cho biết NIS phỏng đoán Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp tới thị sát vụ phóng vệ tinh trinh sát vào sáng cùng ngày của nước này.Theo NIS, ở khu vực gần đài quan sát nằm cách bãi phóng xã Dongchang (huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan) khoảng 1,3 km phát hiện được một số phương tiện phục vụ mục đích quan sát như lều, xe ô tô.Bên cạnh đó, NIS nhận định trong vụ phóng vừa rồi của miền Bắc, có khả năng đã phát sinh vấn đề kỹ thuật do nước này thay đổi đường bay của tên lửa về phía Đông. Một nguyên nhân khác dẫn tới vụ phóng thất bại là bởi Bắc Triều Tiên đã rút ngắn thời gian chuẩn bị, vốn thường mất khoảng 20 ngày, vội vàng thực hiện vụ phóng khi quá trình thi công bãi phóng mới ở khu vực xã Dongchang chưa được hoàn thiện. Sự hấp tấp này được phân tích là do miền Bắc bị kích động trước việc miền Nam phóng thành công tên lửa đẩy vũ trụ tự phát triển Nuri vào ngày 25/5 vừa qua.NIS báo cáo lên Quốc hội rằng vệ tinh Malligyong-1 được gắn trên tên lửa đẩy của miền Bắc có chiều dài 1,3m, nặng 300 kg, là một vệ tinh cỡ nhỏ quan trắc Trái đất ở quỹ đạo tầm thấp, chỉ có khả năng thực hiện nhiệm vụ trinh sát ở mức độ sơ cấp, với độ phân giải tối đa trong khoảng 1m.Việc Bắc Triều Tiên công bố nhanh chóng và cụ thể về nguyên nhân thất bại chỉ hơn 2 tiếng 30 phút sau vụ phóng được phân tích là nhằm nhấn mạnh rằng quá trình phóng vệ tinh của nước này là minh bạch và chính đáng.Miền Bắc đã tuyên bố sẽ phóng tiếp lần hai, tuy nhiên NIS cho rằng nước này sẽ mất vài tuần để kiểm tra và hoàn thiện lỗi động cơ. Dù vậy, cũng không loại trừ khả năng nước này sẽ phóng sớm nếu chỉ phát hiện lỗi nhẹ. Khi đó, có thể miền Bắc sẽ chuyển sang phóng ở địa điểm phóng cũ có độ tin cậy lớn hơn.Mặt khác, NIS báo cáo rằng theo hình ảnh mà truyền thông Bắc Triều Tiên đăng tải vào ngày 16/5 vừa qua, cân nặng của Chủ tịch Kim Jong-un có thể lên tới hơn 140 kg, và xét theo việc chính quyền miền Bắc tập trung thu thập những thông tin y tế mới nhất gồm cả về thuốc an thần Zolpidem nên có thể phỏng đoán ông Kim đang bị chứng khó ngủ khá cao.