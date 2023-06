IAEA đánh giá năng lực đo đạc chất phóng xạ trong nước thải nhà máy Fukushima của Nhật Bản có độ chính xác cao

Photo : YONHAP News

Vào ngày 31/5 (giờ địa phương), Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã công bố tiếp báo cáo mới nhất, phân tích mẫu nước thải từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima của Nhật Bản.Trước tiên, IAEA đánh giá năng lực công nghệ đo đạc chất hạt nhân phóng xạ trong nước thải của Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), nơi phụ trách xả nước thải từ nhà máy Fukushima ra biển, có độ chính xác rất cao.Ngoài ra, IAEA cũng đánh giá quy trình thu thập mẫu nước thải và cách thức phân tích chất hạt nhân phóng xạ trong nước thải của TEPCO là phù hợp.Theo kết quả phân tích mẫu nước thải do IAEA và các đơn vị nghiên cứu thứ ba tham gia, không phát hiện được chất hạt nhân phóng xạ nào khác ngoài các chất hạt nhân phóng xạ đã xác định được trước đó.Quá trình phân tích mẫu nước thải lần này có sự tham gia của ba viện nghiên cứu liên quan tới IAEA, các cơ quan nghiên cứu của Mỹ, Pháp, Thụy Sĩ, và Viện công nghệ an toàn năng lượng nguyên tử Hàn Quốc (KINS).Đây là báo cáo thứ 6 của IAEA liên quan tới kiểm chứng quá trình xử lý nước thải từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima 1. Trong thời gian tới, cơ quan này sẽ công bố tiếp báo cáo đối với mẫu nước biển quanh khu vực nhà máy điện nguyên tử và các loài cá sống gần đó.Từ năm 2011, sau sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima, Nhật Bản trữ nước thải từ nhà máy này trong bể chứa phía bên trong. Tokyo dự kiến sẽ hòa loãng nước thải đã qua xử lý rồi xả ra biển từ năm nay.Sớm là cuối tháng 6, IAEA dự kiến sẽ công bố báo cáo cuối cùng kiểm chứng về tính an toàn của toàn bộ quá trình xả nước thải ra biển trước khi Nhật Bản chính thức thực hiện.Về báo cáo trên, Viện công nghệ an toàn năng lượng nguyên tử Hàn Quốc cho rằng đây chưa phải là kết luận cuối cùng, cần theo dõi tiếp kết quả phân tích cuối cùng của IAEA, do các mẫu nước thải thu thập lần hai, lần ba vẫn đang tiếp tục được kiểm chứng. Hiện tại, Viện nghiên cứu này vẫn tiến hành phân tích mẫu nước thải từ nhà máy Fukushima, dự kiến sẽ trình kết quả lên IAEA cho tới ngày 30/6.