Hàn Quốc tiếp tục tham gia Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2023

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tại cuộc họp báo ngày 1/6 (giờ địa phương) đã cho biết lãnh đạo của 4 nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức vào tháng 7 tại Vilinius, Lithuania.Theo đó, đây sẽ là lần thứ hai Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tham gia hội nghị này, sau cuộc họp năm trước tại Madrid, Tây Ban Nha.Tổng thư ký NATO nhấn mạnh an ninh là một vấn đề toàn cầu chứ không chỉ riêng khu vực, theo đó việc tăng cường hợp tác với các nước đối tác khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.Thêm vào đó, ông Stoltenberg còn phản bác về phát biểu của Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong hôm 1/6 rằng việc phóng tên lửa của nước này là "quyền tự vệ", ông chỉ trích vụ phóng này đã vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.