Giá tiêu dùng tháng 5 tăng 3,3%, thấp nhất trong vòng 19 tháng

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 2/6 công bố báo cáo "Xu hướng giá tiêu dùng tháng 5/2023". Trong tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng đạt 111,13 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Đây là mức tăng thấp nhất trong vòng 19 tháng, kể từ tháng 10/2021 (3,2%). Cục Thống kê giải thích mức tăng thấp là do hiệu ứng cơ sở, bởi giá tiêu dùng đã tăng mạnh ttrong nửa đầu năm ngoái.Xét theo mặt hàng, giá xăng dầu là yếu tố tác động lớn nhất tới vật giá tháng 5. Trong tháng 5, giá xăng dầu tiếp tục giảm, góp phần hạ nhiệt lạm phát. Giá dầu mỏ giảm 18% so với một năm trước, mức giảm sâu nhất trong vòng ba năm kể từ tháng 5/2020 (18,7%). Giá dầu diesel giảm 24%, giá xăng giảm 16,5%, giá khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) dùng cho ô tô giảm 13,1%.Giá nông sản, chăn nuôi, thủy sản giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước, góp phần kéo giá tiêu dùng giảm đi 0,03%.Ngược lại, giá điện, gas, nước tăng 23,2%. Trong đó, giá điện tăng 25,7%, gas tăng 25,9%, chi phí năng lượng sưởi ấm tăng 30,9%. Ngoài ra, giá dịch vụ ăn uống tăng 6,9%, góp phần kéo giá tiêu dùng tăng thêm 0,9%. Giá thuê nhà tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước.Chỉ số vật giá cơ bản, phản ánh dòng chảy chung của vật giá (chỉ số giá tiêu dùng trừ mặt hàng nông sản và các loại xăng, dầu), tăng 4,3%, mức tăng thấp hơn tháng trước (4,6%).