Mỹ, Nhật Bản và châu Âu đề xuất Hội đồng bảo an Liên hợp quốc mở cuộc họp về vụ phóng vệ tinh trinh sát của miền Bắc

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên đại diện Phái đoàn Mỹ tại Liên hợp quốc Nate Evans vào ngày 1/6 (giờ địa phương) cho biết Chính phủ Mỹ cùng với các nước gồm Albania, Ecuador, Pháp, Nhật Bản, Malta, Anh đã đốc thúc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tổ chức cuộc họp công khai liên quan đến vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự của Bắc Triều Tiên.Theo Đại sứ Lana Nusseibeh của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tại Liên hợp quốc, nước đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng bảo an, cuộc họp được yêu cầu tổ chức với mục đích thảo luận về tình hình miền Bắc đang liên tục có kế hoạch phóng tên lửa gần đây. Bà còn cho biết sẽ thảo luận với các nước thành viên về lịch trình cuộc họp.Trước đó, Mỹ, Nhật Bản và các nước châu Âu cũng từng đề xuất mở cuộc họp của Hội đồng bảo an mỗi khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm xa.Vào ngày 31/5, Bình Nhưỡng đã phóng vệ tinh trinh sát quân sự Malligyong-1 được gắn trên tên lửa đẩy vũ trụ kiểu mới Chollima-1, song đã không vào được quỹ đạo và rơi xuống vùng biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc.Vụ phóng này đã bị cộng đồng quốc tế mạnh mẽ lên án là vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vì sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Về phần mình, Cục phát triển vũ trụ quốc gia miền Bắc đã công nhận sự thất bại của vụ phóng và cho biết sẽ sớm thực hiện lần phóng thứ hai.