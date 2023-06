Gần 4.000 người lao động Mỹ bị sa thải trong tháng 5 do trí tuệ nhân tạo

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo về việc làm của Challenger, một tổ chức tư nhân của Mỹ, trong tháng 5 vừa qua, các doanh nghiệp Mỹ đã quyết định sa thải hơn 80.000 nhân viên, quy mô cắt giảm tăng 20% so với tháng 4, và gần gấp 4 lần so với một năm trước.Trong số hơn 80.000 người này, 25% bị cho nghỉ việc vì công ty đóng cửa. Và 3.900 người, tương đương 5%, bị sa thải vì trí tuệ nhân tạo (AI).Báo cáo chỉ ra rằng đây là lần đầu tiên xuất hiện trường hợp doanh nghiệp sa thải nhân viên với lý do là vì trí tuệ nhân tạo.Hãng tin Bloomberg của Mỹ phân tích rằng báo cáo trên có thể coi là tín hiệu đầu tiên cho thấy trí tuệ nhân tạo bắt đầu ảnh hưởng tới việc làm của con người.Ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ gần đây công bố báo cáo nghiên cứu rằng sự phát triển của AI tạo sinh như ChatGPT sẽ thay thế khoảng 300 triệu việc làm trên toàn thế giới.Trong vòng 5 tháng đầu năm 2023, tổng số nhân viên bị sa thải tại Mỹ là 420.000 người, tăng gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước, cũng là mức cao nhất kể từ năm 2020, thời kỳ đầu bùng phát đại dịch COVID-19.Xét về tổng thể, các chỉ số thị trường tuyển dụng của Mỹ vẫn duy trì xu hướng tích cực, nhưng chính sách thắt chặt tiền tệ quyết liệt của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) và làn sóng phát triển AI đang bắt đầu ảnh hưởng tới những công việc lương cao tại các doanh nghiệp lớn hay doanh nghiệp công nghệ của nước này.