Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc tới Singapore dự Đối thoại Shangri-La

Photo : YONHAP News

Hội nghị cấp cao an ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) lần thứ 20 sẽ chính thức khai mạc tại Singapore vào 8 giờ tối ngày 2/6 và sẽ kéo dài tới hết ngày 4/6. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup sẽ đại diện Hàn Quốc tham dự hội nghị, dự kiến lần lượt hội đàm với người đồng cấp các nước Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản.Tâm điểm dự kiến sẽ là cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Hàn-Mỹ-Nhật, dự kiến diễn ra vào trưa ngày 3/6. Quan chức ba bên được cho là sẽ thảo luận cụ thể về phương án xây dựng hệ thống chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa Bắc Triều Tiên. Đây là nội dung đã được lãnh đạo ba nước nhất trí tại hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại Hiroshima Nhật Bản vào tháng trước.Hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Nhật được dự kiến diễn ra vào trưa ngày 4/6. Lần cuối cùng Bộ trưởng Quốc phòng hai nước hội đàm là cách đây 4 năm, vào tháng 11/2019. Một quan chức Bộ Quốc phòng cho biết lần này, quan chức hai nước sẽ trao đổi về các vấn đề an ninh nổi cộm nhằm phát triển quan hệ song phương hướng tới tương lai. Dư luận đang hướng sự quan tâm tới "mâu thuẫn radar", trở ngại lớn nhất trong việc mở rộng giao lưu quốc phòng Hàn-Nhật.Mâu thuẫn radar xảy ra vào tháng 12/2018, phía Nhật Bản tố tàu khu trục lớp Hoàng đế Gwanggaeto của Hải quân Hàn Quốc, khi đó đang trong quá trình tìm kiếm tàu cá Bắc Triều Tiên gặp nạn trên biển Đông, đã chĩa radar điều khiển hỏa lực vào máy bay tuần tra P-1 của Lực lượng phòng vệ trên biển nước này. Seoul khẳng định không hề chĩa radar vào máy bay của Nhật Bản, tố ngược máy bay Nhật Bản đã bay tầm thấp bất hợp pháp, đe dọa và khiêu khích tàu khu trục Hàn Quốc. Cho tới nay, hai nước vẫn giữ nguyên lập trường của mình.Về hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Trung, dự kiến diễn ra vào tối ngày 3/6, dư luận cho rằng khó có thể kỳ vọng về một thành quả cụ thể xét tới quan hệ song phương xấu đi thời gian gần đây. Phía Seoul có thể sẽ hối thúc Bắc Kinh đóng vai trò xây dựng nhằm khiến Bắc Triều Tiên dừng khiêu khích hạt nhân và tên lửa; nhưng chưa rõ liệu Trung Quốc có hưởng ứng hay không.Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ không có lịch trình hội đàm bên lề Đối thoại Shangri-La, nhưng vẫn không thể loại trừ hoàn toàn khả năng quan chức hai bên sẽ hội đàm bất ngờ.Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc dự kiến cũng sẽ hội đàm với người đồng cấp các nước lớn như Canada, Hà Lan, Đức, Liên minh châu Âu (EU), để đánh giá về tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc và khu vực, trao đổi về phương án mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.