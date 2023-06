Thắng Ecuador 3-2, Hàn Quốc lọt vào tứ kết Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới

Photo : YONHAP News

Đội tuyển U-20 Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Kim Eun-jung đã xuất sắc lọt vào vòng tứ kết Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới do Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) tổ chức.Trong trận đấu vòng 16 trước Ecuador diễn ra tại sân vận động Santiago del Estero của Argentina vào ngày 2/6 (giờ Hàn Quốc), các cầu thủ xứ kimchi đã giành chiến thắng 3-2, lọt tiếp vào vòng trong.Đội tuyển Hàn Quốc dẫn trước 2-0 với pha lập công của Lee Young-jun vào phút thứ 11 và Bae Jun-ho vào phút thứ 17 hiệp một, nhưng sau đó Ecuador rút ngắn tỷ số xuống 2-1 bằng một bàn thắng từ chấm phạt đền của Justin Cuero vào phút thứ 36 hiệp một.Sang phút thứ 3 của hiệp hai, hậu vệ Choi Seok-hyun đánh đầu tung lưới đối thủ, đưa tỷ số lên 3-1. Ecuador bám đuổi quyết liệt, và thu hẹp tỷ số xuống 3-2 vào phút thứ 39 do công của Sebastian Gonzalez. Tuy nhiên, trong suốt thời gian còn lại của hiệp hai, các cầu thủ Hàn Quốc vẫn bảo vệ khung thành thành công, giành chiến thắng chung cuộc.Các học trò của huấn luyện viên Kim Eun-jung sẽ đấu trận tứ kết trước Nigeria cũng tại sân vận động Santiago del Estero vào lúc 2 giờ 30 phút sáng ngày 5/6 (giờ Hàn Quốc). Trong các trận so tài giữa đội tuyển U-20 của hai nước, Hàn Quốc từng giành hai trận thắng và hai trận thua.