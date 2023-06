Hội đồng bảo an sẽ họp đối phó với vụ phóng vệ tinh của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Trên trang chủ ngày 1/6 (giờ địa phương), Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông báo sẽ mở cuộc họp công khai, thảo luận về việc đối phó với vụ phóng vệ tinh trinh sát thất bại của Bắc Triều Tiên tại trụ sở cơ quan này ở New York (Mỹ) vào lúc 3 giờ chiều ngày 2/6 (giờ địa phương), tức 4 giờ sáng ngày 3/6 theo giờ Hàn Quốc.Dù không phải là thành viên Hội đồng bảo an nhưng Hàn Quốc cũng tham dự cuộc họp với tư cách là nước đương sự.Trước đó, vào sáng ngày 31/5, Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa đẩy Chollima-1 gắn vệ tinh trinh sát quân sự Malligyong-1 nhưng vụ phóng đã thất bại. Việc miền Bắc phóng tên lửa đẩy gắn vệ tinh là vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc do trên thực tế nước này sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa.Một số nước thành viên Hội đồng bảo an như Mỹ, Albania, Ecuador, Pháp, Nhật Bản, Malta, Anh, đã đề nghị Hội đồng bảo an triệu tập cuộc họp công khai để thảo luận về vụ phóng của miền Bắc. Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết Hàn Quốc đã phối hợp với Mỹ và Nhật Bản để đề nghị triệu tập cuộc họp.Mặc dù vụ phóng vệ tinh của Bình Nhưỡng bị thất bại nhưng ba nước Hàn-Mỹ-Nhật vẫn yêu cầu triệu tập ngay cuộc họp của Hội đồng bảo an được phân tích là nhằm cảnh cáo ý đồ tái khiêu khích của miền Bắc như nước này đã tuyên bố.Seoul, Washington và Tokyo chỉ ra rằng Hội đồng bảo an vẫn "đứng im" trước các động thái khiêu khích triền miên của miền Bắc do vướng sự phản đối của hai nước Nga và Trung Quốc; nhấn mạnh cơ quan này phải đối phó quyết liệt nếu miền Bắc phóng tiếp vệ tinh.Quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định Chính phủ Seoul vẫn giữ nguyên lập trường rằng Hội đồng bảo an cần đoàn kết, đối phó cứng rắn với các hành động vi phạm nghị quyết trừng phạt của Bắc Triều Tiên; và sẽ tiếp tục trao đổi chặt chẽ với các nước liên quan trong đó có Mỹ.