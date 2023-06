Hàn Quốc quyết định không hoàn trả lại mảnh vỡ tên lửa đẩy cho Bắc Triều Tiên sau khi trục vớt

Photo : YONHAP News

Một quan chức cấp cao trong Chính phủ Hàn Quốc ngày 2/6 cho biết Bộ Quốc phòng nước này quyết định sẽ không hoàn trả lại các mảnh vỡ tên lửa đẩy vũ trụ của Bắc Triều Tiên mà Hàn Quốc đã trục vớt, sau khi cân nhắc về vấn đề này một ngày trước đó.Quyết định này được đưa ra dựa theo Nghị quyết cấm vận số 1718 được Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua vào năm 2006, trong đó có nội dung nghiêm cấm việc chuyển giao cho miền Bắc các vật phẩm, phụ tùng liên quan đến tên lửa hoặc hệ thống tên lửa, hàng hóa liên quan, mọi mặt hàng và công nghệ tạo điều kiện thực hiện chương trình sát thương hàng loạt.Theo đó, một số mảnh vỡ đang được Hàn Quốc trục vớt nằm trong danh sách trên, cũng như các tàn dư sắp thu thập được có thể cũng sẽ thuộc các vật phẩm bị cấm vận.Thêm vào đó, một lý do khác là việc Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) Hàn Quốc ngày 31/5 đã lên án rằng Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo tầm xa dưới danh nghĩa là tên lửa đẩy gắn vệ tinh.Quân đội Hàn Quốc nhận định việc miền Bắc phóng tên lửa thôi cũng đã bị xem là vi phạm Nghị quyết của Hội đồng bảo an, do đó việc không hoàn trả lại các mảnh vỡ tên lửa là điều phải làm.Seoul có kế hoạch sẽ trục vớt mảnh vỡ được phỏng đoán là tầng thứ hai của tên lửa đẩy vào ngày 2 hoặc 3/6.Trong cuộc họp báo ngày 2/6, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết tàu cứu hộ tàu ngầm Cheonghaejin (ASR-21) đến vùng biển có mảnh vỡ vào buổi chiều cùng ngày, và bắt đầu công tác chuẩn bị để các thợ lặn lặn sâu xuống nơi có mảnh vỡ, cột dây cáp vào rồi kéo lên.Tuy nhiên, tầm nhìn tại vùng biển không được tốt và mảnh vỡ khá nặng nên có thể sẽ có thay đổi trong kế hoạch. Công tác trục vớt dự kiến sẽ kết thúc sớm nhất trong ngày 2/6, và trễ nhất là đến hết ngày 3/6.