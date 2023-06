Tổ chức tin tặc Bắc Triều Tiên Kimsuky bị liệt vào danh sách cấm vận riêng của Hàn Quốc

Photo : KBS News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 2/6 đã đưa tổ chức tin tặc Kimsuky dưới trướng Tổng cục trinh sát Bắc Triều Tiên vào danh sách cấm vận bổ sung, với lý do đã đánh cắp công nghệ cao và có dính líu trực tiếp và gián tiếp đến việc phát triển vệ tinh của miền Bắc.Đây là lần thứ 8 Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol áp đặt cấm vận riêng với các cá nhân và cơ quan của miền Bắc. Tính từ lúc Chính phủ đương nhiệm bắt đầu nắm quyền đến nay đã có 43 cá nhân và 45 cơ quan, tổ chức bị đưa vào danh sách trừng phạt.Tổ chức tin tặc nổi tiếng trong và ngoài nước Kimsuky đã thực hiện các màn tấn công mạng trong nhiều lĩnh vực trong vòng hơn 10 năm qua, nổi bật là những lần tấn công các nhân lực chủ chốt trong Chính phủ, chính giới, giới học thuật và báo chí trên toàn cầu để đánh cắp thông tin và mang về cho Bắc Triều Tiên.Cụ thể, vào năm 2014, Kimsuky đã sử dụng mã độc cửa hậu (backdoor) "AppleSeed" được ngụy trang thành đơn đặt hàng hoặc đơn đăng ký và gửi đến các công ty liên quan đến căn cứ quân sự hoặc nhà máy điện nguyên tử để đánh cắp thông tin tài khoản và tệp tin trong máy tính của nạn nhân.Có nhận xét cho rằng hoạt động tấn công mạng trái phép của các tổ chức tin tặc miền Bắc đang ngày càng được mở rộng, trong khi việc triển khai cấm vận thì lại khá rề rà.Vào tháng 10/2022, Chính phủ của Tổng thống Yoon Suk-yeol đã cấm vận bổ sung riêng với 15 cá nhân và 16 cơ quan đã trợ giúp cho hoạt động phát triển hạt nhân, tên lửa của Bắc Triều Tiên và né tránh lệnh cấm vận. Đây là hoạt động cấm vận mở lại sau 5 năm, kể từ tháng 12/2017, song chỉ tập trung vào các nhân vật và tổ chức liên quan đến việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và tên lửa.Seoul lần đầu thực hiện cấm vận trong lĩnh vực mạng vào tháng 2/2023, được cho là khá chậm trễ so với việc Washington từ tháng 9/2018 đã khởi tố và ban lệnh cấm vận đối với tin tặc Park Jin-hyok mang quốc tịch miền Bắc.Thông qua lần cấm vận này, Hàn Quốc đã nâng cao mức cảnh giác đối với các hoạt động của nhóm tin tặc Kimsuky, và kê khai địa chỉ ví điện tử của tổ chức này vào danh sách cấm vận.Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cùng với Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS), Cơ quan Cảnh sát, và Cục Điều tra liên bang (FBI), Bộ Ngoại giao, Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) của Mỹ công bố văn bản chung Hàn-Mỹ kêu gọi người dân chú ý và nâng cao an ninh mạng để phòng chống mưu kế và thủ đoạn của các tổ chức như Kimsuky.