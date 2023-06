Photo : YONHAP News

Vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao miền Bắc Jo Chol-su ngày 2/6 đã ra tuyên bố lên án Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres có hành vi can thiệp nội bộ, xâm hại tới chủ quyền của một quốc gia thành viên Liên hợp quốc.Ông này chỉ ra rằng lãnh đạo Liên hợp quốc đang áp đặt "tiêu chuẩn kép", khi không hề đặt vấn đề khi quốc gia khác phóng vệ tinh, nhưng lại chỉ lên án duy nhất Bắc Triều Tiên.Quan chức miền Bắc tuyên bố nước này sẽ tiếp tục thực thi chủ quyền chính đáng của mình, bao gồm cả việc phóng vệ tinh trinh sát, để cho toàn thế giới thấy rằng Liên hợp quốc tuyệt đối không phải thuộc sở hữu của Mỹ, cũng như cho thấy sự lộng hành ngang ngược, chủ nghĩa đơn phương của Washington.Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 2/6 thì đăng tải bài viết của nhà bình luận về các vấn đề quốc tế Jong Kyong-chol, chỉ trích Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đang "can thiệp nội bộ" khi đặt vấn đề về việc một quốc gia có chủ quyền thực hiện quyền tự vệ chính đáng của mình. Điều này chắc hẳn có mối liên quan tới những bước đi gần đây của NATO, làm dấy lên căng thẳng về xung đột và tranh chấp trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nếu như NATO không dừng cuộc đua chiến tranh của mình thì các nước tự chủ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hàm ý Nga và Trung Quốc, sẽ hành động để răn đe uy hiếp chiến tranh bằng chính sức mạnh của mình. Bài viết nhấn mạnh nếu NATO tiếp tục xâm hại quyền tự chủ và lợi ích an toàn của Bắc Triều Tiên thì nước này sẽ coi NATO "cùng hội cùng thuyền" với Mỹ và Hàn Quốc để đối phó.Vào ngày 31/5 vừa qua, Tổng thư ký Liên hợp quốc và Tổng thư ký NATO đã lên án vụ phóng vệ tinh quân sự sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo của miền Bắc vào cùng ngày là vi phạm lệnh trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.