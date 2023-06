Việt Nam nỗ lực tiết kiệm điện trước nguy cơ thiếu điện mùa hè

Photo : YONHAP News

Báo điện tử VnExpress của Việt Nam ngày 1/6 đưa tin thành phố Hà Nội quyết định sẽ cắt giảm thời gian chiếu sáng vào ban đêm tại các địa điểm công cộng, một trong những nỗ lực nhằm tiết kiệm điện năng trong đợt nắng nóng cao điểm mùa hè.Một số khu vực thuộc thủ đô Hà Nội sẽ bật đèn đường muộn hơn 30 phút và tắt sớm hơn 30 phút so với thông thường. Thành phố cũng cắt giảm một nửa đèn chiếu sáng tại các tuyến đường chính và công viên.Một quan chức thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết nguồn cung điện năng sẽ không thể đảm bảo nếu mọi người dân thành phố không tiết kiệm điện.Trong khi đó, cơ quan điện lực Việt Nam cũng đề nghị các doanh nghiệp chế tạo nên tránh sản xuất vào khung giờ cao điểm về tiêu thụ điện. Hơn 11.000 doanh nghiệp, trong đó có cả công ty sản xuất giày dép của Hàn Quốc, đã cam kết cùng nỗ lực để tiết kiệm điện. Chính quyền Việt Nam cũng chỉ đạo cho các cơ quan Nhà nước phải giảm 10% lượng điện năng tiêu thụ.Trước đó, cơ quan điện lực đã khuyến nghị người dân chỉ đặt điều hòa làm mát ở mức 26 độ C và hạn chế sử dụng các thiết bị điện công suất lớn.Tình trạng nắng nóng đỉnh điểm vẫn đang tiếp diễn tại Việt Nam, nguồn cung điện năng được cho là sẽ không đủ phục vụ nhu cầu sử dụng. Hiện tại, mực nước tại đập chứa của 18 nhà máy thủy điện quy mô lớn khu vực Bắc Bộ đang ở mức rất thấp. Các nhà máy nhiệt điện trực thuộc EVN cũng đang trong tình trạng báo động do thiếu nguồn cung than đá. Việt Nam vẫn đang phụ thuộc lớn vào nguồn cung điện năng từ thủy điện và nhiệt điện.