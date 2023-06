Cuộc họp của Liên hợp quốc không đạt thành quả nào về vụ phóng vệ tinh của miền Bắc

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 2/6 (giờ địa phương) đã mở cuộc họp công khai tại New York (Mỹ) về việc không phổ biến hạt nhân Bắc Triều Tiên, song đã không đưa ra được tuyên bố chỉ trích hay thông qua nghị quyết trừng phạt bổ sung nào.Cuộc họp này được tổ chức sau khi miền Bắc thực hiện vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự Malligyong-1 được gắn trên tên lửa đẩy vũ trụ kiểu mới Chollima-1 hôm 31/5. Mặc dù vụ phóng đã thất bại, song vẫn bị xem là vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc do đã sử dụng kỹ thuật tên lửa đạn đạo tầm xa.Các nước tham gia gồm có Mỹ, Nhật Bản, các nước châu Âu, là những quốc gia đã đề nghị triệu tập cuộc họp, và Hàn Quốc, với tư cách là nước trực tiếp chịu ảnh hưởng từ hạt nhân và tên lửa miền Bắc.Đại sứ tại Liên hợp quốc của Mỹ Robert Wood đã mạnh mẽ lên án vụ phóng vệ tinh trinh sát của Bắc Triều Tiên, cho rằng đây là hành vi trơ tráo vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an và dâng cao căng thẳng trong khu vực.Đại diện Washington còn nhấn mạnh rằng việc mang vụ phóng tên lửa đạn đạo trái phép của Bình Nhưỡng ra so sánh với các cuộc tập trận chung với mục đích phòng thủ của liên quân Hàn-Mỹ là quá khập khiễng, đồng thời còn bóng gió tỏ ra bất bình về việc Bắc Kinh và Matxcơva đã nhắm mắt làm ngơ trước các hành động của miền Bắc.Về phần mình, đại sứ Nhật Bản Kimihiro Ishikane nhận định việc ngồi yên trước các vụ phóng của Bắc Triều Tiên sẽ chỉ châm ngòi thêm cho các hành động phi pháp này.Ngoài ra, Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook đã nhấn mạnh rằng tên lửa đẩy vũ trụ chính là vũ khí hạt nhân nếu có gắn thêm đầu đạn thay vì vệ tinh, do đó Hội đồng bảo an không thể giữ im lặng trước vụ phóng chỉ vì thất bại.Mặt khác, phía Trung Quốc và Nga vẫn giữ lập trường rằng vụ phóng vệ tinh trinh sát của miền Bắc là biện pháp phòng thủ trước sự uy hiếp của liên quân Hàn-Mỹ.Phó đại sứ Trung Quốc Cảnh Sảng đánh giá tình hình bán đảo Hàn Quốc như ngày hôm nay có phần trách nhiệm của Washington và Seoul, chứ không phải chỉ mỗi Bình Nhưỡng. Ông còn cho rằng Tuyên bố Washington do lãnh đạo Hàn-Mỹ đưa ra hồi tháng 4 và các cuộc tập trận chung của hai nước gần đây đã đi ngược lại với mục tiêu phi hạt nhân hóa và duy trì hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Đại sứ Nga Anna Evstigneeva cũng đồng tình với phát biểu của phía Bắc Kinh rằng căng thẳng tại khu vực này ngày càng nâng cao do Washington và các nước đồng minh đã gây áp lực cho Bình Nhưỡng bằng cái gọi là "răn đe mở rộng".