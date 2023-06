Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Nhật lần đầu hội đàm sau 4 năm

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup ngày 4/6 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Hamada Yasukazu, bên lề Hội nghị cấp cao an ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) diễn ra tại Singapore.Đây là cuộc hội đàm đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước sau khoảng 4 năm. Trong thời gian qua, hai bên chỉ tiếp xúc qua các cuộc hội đàm đa phương, sau khi dấy lên "mâu thuẫn radar" vào tháng 12/2018. Lần này, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước nhất trí về việc thiết lập đối sách phòng ngừa mâu thuẫn tương tự, nối lại hợp tác quốc phòng.Một quan chức Bộ Quốc phòng cho biết hai Bộ trưởng đồng tình rằng nếu không giải quyết "mâu thuẫn radar" thì toàn bộ hợp tác quốc phòng song phương sẽ bị hạn chế.Tuy nhiên, hai bên vẫn không thu hẹp được bất đồng ý kiến về mâu thuẫn trong quá khứ. Nhật Bản vẫn khăng khăng rằng tàu chiến của Hải quân Hàn Quốc đã chĩa radar điều khiển hỏa lực vào máy bay tuần tra của nước này, trong khi Hàn Quốc phản bác không hề chĩa radar, mà chính máy bay tuần tra của Nhật Bản đã bay thấp đe dọa tàu chiến của Hàn Quốc.Dù vậy, hai bên vẫn nhất trí hợp tác hướng tới tương lai thay vì so đo lỗi lầm của bên nào. Điều này được phân tích là do cân nhắc tới mối uy hiếp Bắc Triều Tiên đang ngày càng dâng cao gần đây, cũng như về việc lãnh đạo thượng đỉnh hai nước đã nhất trí bình thường hóa quan hệ song phương.Bộ trưởng Quốc phòng hai nước lên án vụ phóng vệ tinh trinh sát của Bắc Triều Tiên hôm 31/5, nhất trí cần thiết hợp tác ở nhiều mức độ đa dạng, nhằm đối phó với uy hiếp từ Bình Nhưỡng.Mặc dù không thay đổi lập trường về mâu thuẫn radar, nhưng hai bên đã nhất trí hàn gắn mâu thuẫn và nỗ lực phòng ngừa tái diễn vụ việc tương tự, nên dự kiến trong thời gian tới, Seoul và Tokyo sẽ tăng tốc hợp tác quốc phòng song phương.Mâu thuẫn radar xảy ra vào tháng 12/2018, phía Nhật Bản tố tàu khu trục lớp Hoàng đế Gwanggaeto của Hải quân Hàn Quốc, khi đó đang trong quá trình tìm kiếm tàu cá Bắc Triều Tiên gặp nạn trên biển Đông, đã chĩa radar điều khiển hỏa lực vào máy bay tuần tra P-1 của Lực lượng phòng vệ trên biển nước này. Seoul khẳng định không hề chĩa radar vào máy bay của Nhật Bản, tố ngược máy bay Nhật Bản đã bay tầm thấp bất hợp pháp, đe dọa và khiêu khích tàu khu trục Hàn Quốc.