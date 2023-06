Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ không thông báo trước trong các lần phóng vệ tinh sau

Photo : YONHAP News

Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong ngày 4/6 đã thông qua Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) thể hiện sự bất bình mạnh mẽ trước việc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tổ chức cuộc họp công khai bàn về vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự của miền Bắc.Bà Kim cho rằng việc Hội đồng bảo an làm theo lời Mỹ và can thiệp vào việc thực hiện chủ quyền của Bắc Triều Tiên là hành động đi ngược lại với tinh thần hiến chương của Liên hợp quốc.Thêm vào đó, em gái nhà lãnh đạo miền Bắc còn nhấn mạnh sẽ tiếp tục các cuộc phóng vệ tinh trinh sát quân sự, và ứng phó một cách cứng rắn cho đến khi Mỹ và các "tay sai" thừa nhận tội lỗi của bản thân.Ngoài ra, Bắc Triều Tiên cũng lên tiếng phản đối việc Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) lần đầu thông qua nghị quyết lên án vụ phóng tên lửa của nước mình.KCNA cho biết sẽ xem đây là lập trường chính thức của IMO về việc không cần phía miền Bắc thông báo khi phóng tên lửa. Theo đó, tổ chức này sẽ phải tự hành động đối với các vụ phóng của nước này.Tuyên bố này có thể được hiểu rằng Bình Nhưỡng sẽ không thông báo trước cho IMO về các vụ phóng sắp tới như lần phóng mới đây.Một giáo sư trường Đại học chuyên về Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc phân tích rằng động thái trên của miền Bắc bắt nguồn từ tâm lý không muốn bị lép vế và nỗ lực đoàn kết các quốc gia đang có lập trường tiêu cực đối với việc tái cơ cấu trật tự lấy Mỹ làm trung tâm.Mặt khác, việc trục vớt mảnh vỡ tên lửa đẩy miền Bắc do Hàn Quốc thực hiện ngoài khơi vùng biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc đã bước sang ngày thứ 5. Nhân viên trục vớt đang tiếp tục cột dây thừng vào mảnh vỡ dài 15m, song đã gặp nhiều khó khăn do tốc độ dòng chảy khá nhanh và tầm nhìn kém.Quân đội Hàn Quốc đã nối lại công tác trục vớt vào ngày 5/6, mảnh vỡ trục vớt sẽ được chuyển đến căn cứ của lực lượng Hải quân tại thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi và tiến hành xem xét bởi đội điều tra chung Hàn-Mỹ.