Số người kinh doanh tự do tăng thêm 1,8 triệu người trong vòng 5 năm

Photo : YONHAP News

Theo kết quả phân tích tài liệu của Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc trình lên nghị sĩ Yang Kyung-sook (đảng Dân chủ đồng hành) thuộc Ủy ban Kế hoạch và tài chính Quốc hội, trong năm 2021, tại Hàn Quốc có 6.568.000 người kinh doanh tự do, tăng 1.842.000 người so với cách đây 5 năm.Đặc biệt, trong năm 2021, khi dịch COVID-19 vẫn đang bùng phát mạnh, số người kinh doanh tự do tăng thêm tới 1.051.000 người, mức tăng là 19,1%, cao gấp 8 lần so với mức tăng người có thu nhập từ lao động (2,4%).Số lượng người kinh doanh tự do có sự tăng đều đặn hàng năm, nhưng thu nhập bình quân tính theo năm của họ lại giảm từ 21,7 triệu won (16.600 USD) vào năm 2017 xuống 19,52 triệu won (14.900 USD) vào năm 2021.Đặc biệt, sự sụt giảm thu nhập này càng thể hiện rõ ở những người kinh doanh nhỏ lẻ. Thu nhập của nhóm 20% người kinh doanh thu nhập thấp nhất trong năm đã giảm từ 1,86 triệu won (1.420 USD) năm 2017 xuống 840.000 won (642 USD) năm 2021, giảm tới 55%.Trong cùng khoảng thời gian này, thu nhập của nhóm 20% người kinh doanh có thu nhập cao nhất chỉ giảm 5,6%, từ 77.449.000 won (59.260 USD)/năm xuống 73.088.000 won (55.920 USD)/năm.