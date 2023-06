Tổng thống Yoon Suk-yeol cam kết khắc ghi và đãi ngộ xứng đáng với những anh hùng quốc gia

Photo : KBS News

Phát biểu tại lễ tưởng niệm Ngày thương binh liệt sĩ lần thứ 68 tại Nghĩa trang quốc gia Seoul vào ngày 6/6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cam kết sẽ khắc ghi và đãi ngộ xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.Tổng thống ca ngợi những con người đã xả thân để xây dựng một quốc gia tự do dân chủ, những con người đã chống lại chủ nghĩa toàn trị cộng sản để gìn giữ tự do chính là những "anh hùng quốc gia". Chính phủ sẽ truyền lại câu chuyện của họ cho hậu thế, khắc ghi và tuyệt đối không bao giờ quên.Bên cạnh đó, Tổng thống cũng ngợi ca những quân nhân, cảnh sát, nhân viên cứu hỏa hy sinh vì sự an toàn của người dân cũng chính là những "anh hùng mang đồng phục". Việc khắc ghi và đãi ngộ xứng đáng với những anh hùng mang đồng phục chính là trách nhiệm của Chính phủ. Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để họ và gia đình luôn giữ vững dũng khí và niềm tự hào.Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống cũng nhấn mạnh về mối uy hiếp an ninh hiện nay chính là việc Bắc Triều Tiên đẩy cao năng lực hạt nhân tên lửa và tự ý lập quy định luật cho phép nước này sử dụng vũ khí hạt nhân.Ông Yoon nhắc tới Tuyên bố Washington từng được lãnh đạo thượng đỉnh Hàn-Mỹ thông qua trong cuộc hội đàm hồi tháng 5 có nội dung tăng cường năng lực thực thi răn đe mở rộng của Mỹ; khẳng định sẽ đối phó với uy hiếp từ miền Bắc trên nền tảng "đồng minh hạt nhân Hàn-Mỹ".Trước lễ kỷ niệm, Tổng thống đã tham dự lễ an táng hài cốt của một binh sĩ từng tử trận trong chiến tranh Triều Tiên vừa mới được khai quật. Ông Yoon cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm hài cốt của 120.000 anh hùng trong chiến tranh vẫn chưa được tìm thấy, cũng như hồi hương hài cốt của những anh hùng trong phong trào kháng Nhật giành độc lập qua đời tại nước ngoài.