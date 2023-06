Photo : KBS News

Chỉ 9 tiếng sau khi được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Cải cách đảng đối lập Dân chủ đồng hành, ông Lee Rae-kyung, Chủ tịch danh dự của tổ chức "100 năm tiếp theo" (The Tomorrow) do ông này lập ra, đã xin từ chức vào ngày 5/6.Bài viết của ông Lee đăng tải trên tài khoản cá nhân trên mạng xã hội sau khi nhậm chức đã làm dấy lên tranh cãi lớn trong nội bộ đảng đối lập và chính giới. Ông đã viết rằng các thế lực bá quyền tại Mỹ đã ngụy tạo ra vụ tuần dương hạm Cheonan tự nổ, để phá hỏng quan hệ liên Triều. Trong khi đó, tuần dương hạm Cheonan được biết đến là do ngư lôi của quân đội Bắc Triều Tiên đánh chìm vào ngày 26/3/2010.Sau bài viết trên, cựu Hạm trưởng tàu Cheonan Choi Won-il đã hối thúc Chủ tịch đảng đối lập Lee Jae-myung phải bãi nhiệm ông này ngay lập tức.Rốt cuộc, ông Lee Rae-kyung đã xin từ chức Chủ tịch Ủy ban Cải cách, để không gây ra gánh nặng cho đảng Dân chủ đồng hành. Ông này cũng bày tỏ lấy làm tiếc vì ý kiến cá nhân của mình trở thành đề tài tranh cãi chính trị.Chủ tịch đảng Lee Jae-myung, người trực tiếp bổ nhiệm ông Lee Rae-kyung, cho biết sẽ tôn trọng quyết định từ chức của ông, nhưng từ chối đưa ra bình luận về ý kiến rằng bản thân thiếu sót trong khâu kiểm chứng nhân sự.Như vậy đảng Dân chủ đồng hành sẽ phải tìm một ứng cử viên khác giữ chức Chủ tịch Ủy ban Cải cách. Ủy ban này đã được toàn thể các nghị sĩ đảng đối lập nhất trí thành lập sau hàng loạt nghi ngờ tiêu cực như vụ "rải phong bì tiền" trong Đại hội toàn đảng cách đây hai năm, hay vụ nghị sĩ Kim Nam-kuk đầu tư tiền ảo quy mô lớn vào tháng 5 vừa qua.Tuy nhiên, dự kiến nội bộ đảng này sẽ không tránh khỏi mâu thuẫn phe phái liên quan tới vấn đề trách nhiệm kiểm chứng nhân sự cũng như trong quá trình bổ nhiệm mới Chủ tịch Ủy ban Cải cách.