Giá quần áo, giày dép tăng 8% trong tháng 5, cao nhất trong vòng 31 năm

Photo : YONHAP News

Theo số liệu do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố, chỉ số giá quần áo, giày dép tháng 5 tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.Tính đến tháng 4 năm ngoái, giá quần áo, giày dép chỉ dừng ở mức tăng 1%, nhưng bắt đầu từ tháng 5 cùng năm đã tăng lên ngưỡng 3%, tháng 11 tăng lên ngưỡng 5%, tháng 3 và tháng 4 năm nay lần lượt là 6,1%. Sang tháng 5, giá hai mặt hàng này lại tăng tiếp lên ngưỡng 8%, mức tăng cao nhất trong vòng 31 năm kể từ sau tháng 5/1992.Cụ thể, trong tháng trước, giá quần áo tăng 8,4%, giá dày dép tăng 5,8%. Nếu so với tháng 4 thì giá quần áo, giày dép tăng 3,1%.Giá hai mặt hàng này tăng cao được phân tích là bởi người dân gia tăng hoạt động ngoài trời vào mùa xuân, hè, giá quần áo sau một thời gian chững lại vì dịch COVID-19 đã tăng nhanh trở lại.