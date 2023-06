Chính trị Cảnh sát Hàn Quốc phối hợp với Bộ Công an Việt Nam đối phó chung với tội phạm ma túy

Đang trong chuyến thăm Việt Nam, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Yoon Hee-keun ngày 5/6 đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm, thảo luận về đối sách chung về phòng chống sự lan rộng của các loại ma túy.



Cơ quan Cảnh sát cho biết quan chức hai nước đã thảo luận tổng hợp về phương án hợp tác toàn diện và chiến lược như chia sẻ thông tin điều tra về tội phạm ma túy, chống buôn lậu ma túy, triển khai điều tra chung, bắt giữ và trao trả tội phạm lẩn trốn tại nước ngoài.



Hai bên đã ký kết biên bản thỏa thuận về việc mở rộng giao lưu toàn diện, từ phối hợp điều tra tội phạm, bảo vệ công dân tại nước ngoài cho tới các lĩnh vực văn hóa, thể thao và đào tạo ngôn ngữ.



Sau cuộc hội đàm, Giám đốc Yoon đã tham dự tiếp Hội nghị hợp tác Cảnh sát Hàn-Việt lần thứ 5 với Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Nguyễn Duy Ngọc, thảo luận phương án hợp tác cụ thể về các vấn đề trị an song phương.



Hai nước nhất trí mở rộng hơn nữa quy mô hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) mà Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc đang xúc tiến với Bộ Công an Việt Nam từ năm 2017, tăng cường hợp tác cấp chuyên viên như đảm bảo an toàn cho hoạt động của doanh nghiệp và công dân Hàn Quốc, bắt giữ tội phạm lẩn trốn tại nước ngoài.