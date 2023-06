Hàn Quốc trở thành nước thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc khóa 2024-2025

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ vào ngày 6/6 (giờ địa phương), Hàn Quốc đã được bầu trở thành nước thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc khóa năm 2024-2025 với 180 phiếu thuận trong tổng số 192 nước thành viên, tức trên hai phần ba số phiếu.Đây là lần thứ ba Hàn Quốc được chọn vào vị trí nước thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an, kể từ sau khi gia nhập vào năm 1991, và cách nhiệm kỳ trước 11 năm.Việc trở thành nước thành viên không thường trực sẽ cho phép Seoul có quyền bỏ phiếu đối với các vấn đề nổi cộm của Hội đồng bảo an, và đồng nghĩa với việc nước này có thể dấn thân sâu hơn vào trường ngoại giao quốc tế. Thêm vào đó là việc có thể chủ động lên tiếng về các hành vi khiêu khích bằng hạt nhân vi phạm nghị quyết Liên hợp quốc của Bắc Triều Tiên, cũng như tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành "quốc gia trung tâm toàn cầu".Đặc biệt, Hàn Quốc sẽ góp thêm sức vào mối quan hệ hợp tác ba bên với thành viên thường trực của Hội đồng bảo an là Mỹ và nước không thường trực khác đang trong nhiệm kỳ là Nhật Bản về vấn đề miền Bắc.Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook nhận định việc Seoul, Washington và Tokyo cùng đóng vai trò nước thành viên thường trực và không thường trực trong cùng một nhiệm kỳ kể từ sau năm 1996 có ý nghĩa to lớn trong việc giải quyết trực tiếp các vấn đề Bình Nhưỡng.Ngoài ra, nước này cũng có kế hoạch sẽ tiếp tục trao đổi ý kiến với Trung Quốc và Nga để mở rộng phạm vi hợp tác.Sau các động thái khiêu khích bằng tên lửa và hạt nhân của Bắc Triều Tiên gần đây, Bắc Kinh và Matxcơva đã không thực hiện tốt vai trò của mình với tư cách là nước thành viên thường trực khi liên tục đưa ra ý kiến phản đối các biện pháp ứng phó với miền Bắc của Hội đồng bảo an.Hội đồng bảo an Liên hợp quốc bao gồm 5 nước thành viên thường trực có quyền phủ quyết và và 10 nước không thường trực. Trong đó, nước thành viên không thường trực có nhiệm kỳ hai năm được chọn ra bằng hình thức bỏ phiếu sau khi được phân chia theo khu vực.Trước cuộc bầu cử, Hàn Quốc đã đưa ra các lời hứa tranh cử bằng 4 bài toán trọng tâm như đóng góp vào hoạt động xây dựng và gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (PKO); đóng góp cho các vấn đề về nữ giới, hòa bình và an ninh; đóng góp cho an ninh mạng; chung tay khắc phục biến đổi khí hậu.Bên cạnh Hàn Quốc đại diện khu vực châu Á-Thái Bình Dương, các nước được bầu làm thành viên không thường trực trong khóa 2024-2025 có Algeria và Sierra Leone thuộc châu Phi với lần lượt 184 và 188 phiếu thuận, Guyana thuộc Trung Nam Mỹ (191 phiếu thuận). Đặc biệt, trong cuộc cạnh tranh giữa Slovenia và Belarus, được ví von là cuộc chiến đại diện giữa phương Tây và Nga, Slovenia thuộc khu vực Đông Âu đã chiến thắng với số phiếu ủng hộ là 153 phiếu.