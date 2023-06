Washington chúc mừng việc Seoul trở thành nước thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/6 (giờ địa phương) đã gửi lời chúc mừng Hàn Quốc trở thành nước thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc khóa 2024-2025 vào cùng ngày.Washington đã nhấn mạnh rằng Hội đồng bảo an là tổ chức quan trọng có thể liên tục truy cứu trách nhiệm của Bình Nhưỡng, đồng thời bày tỏ kỳ vọng về vai trò của Seoul.Thêm vào đó, Mỹ còn nói bóng gió hai nước thường trực là Trung Quốc và Nga về việc ủng hộ Bắc Triều Tiên, đồng thời kêu gọi các nước này làm tròn nghĩa vụ của mình để trừng phạt miền Bắc.Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách vấn đề kiểm soát quân bị và an ninh quốc tế Bonnie Jenkins cũng đã nhắc đến vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự của Bình Nhưỡng gần đây, công nhận rằng Hội đồng bảo an đã gặp các trở ngại khi thực hiện biện pháp cấm vận bổ sung lên miền Bắc do sự bất hợp tác của Bắc Kinh và Matxcơva.Bất kể các khó khăn trên, Washington vẫn giữ vững lập trường sẽ cải tiến và nâng cao các biện pháp trừng phạt vốn có, cũng như không dung thứ cho bất kỳ hành vi vi phạm quy định cấm vận nào của Bắc Triều Tiên.Mặt khác, về việc máy bay quân sự Trung Quốc và Nga đã xâm phạm Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ) hôm 6/6, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang liên tục theo dõi tình hình một cách sát sao. Washington nhấn mạnh việc Bắc Kinh và Matxcơva hợp tác như thế này sẽ là lý do khiến Hàn-Mỹ-Nhật phải thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác ba bên.