Ghềnh đá xã Odo, Pohang được công nhận là di sản thiên nhiên quốc gia

Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc ngày 7/6 thông báo sẽ công nhận ghềnh đá xã Odo thuộc thành phố Pohang là "di sản thiên nhiên quốc gia".Ghềnh đá là một cụm các cột đá núi lửa được hình thành từ quá trình mắc ma còn sót lại dưới lòng đất do hoạt động của núi lửa nguội dần và co lại thành các khối trụ dọc thẳng đứng. Tại Hàn Quốc, có 4 ghềnh đá đã được công nhận là di sản thiên nhiên quốc gia, trong đó có ghềnh đá ở đảo Jeju, thành phố Gyeongju.Ghềnh đá ở xã Odo, Pohang được chú ý vì có hình dáng khác lạ so với các nơi khác. Toàn bộ ghềnh đá chia làm 3-4 hòn đảo, trong đó các khối trụ đá hình ngũ giác hoặc lục giác được xếp cả theo chiều ngang và chiều dọc với nhiều kích cỡ khác nhau. Mặc dù tách thành các hòn đảo nằm cạnh nhau nhưng hướng hay hình dáng của các trụ đá lại có sự liên kết, không bị đứt đoạn.Cục Di sản văn hóa quốc gia giới thiệu ghềnh đá này trông như một hòn đảo màu đen nằm cách đê chắn sóng khoảng hơn 100m, hài hòa tươi đẹp với màu nước biển xanh xung quanh.Ghềnh đá xã Odo được phỏng đoán là hình thành từ núi lửa hoạt động trong Kỷ Đệ Tam tương tự như ghềnh đá ở các nơi khác thuộc thành phố Pohang, Gyeongju và Ulsan. Một quan chức Cục Di sản cho biết có vẻ như đã diễn ra nhiều hoạt động núi lửa đa dạng trong quá trình quần đảo Nhật Bản tách ra khỏi bán đảo Hàn Quốc, hình thành biển Đông cách đây 23 triệu năm.Bên cạnh đó, ghềnh đá xã Odo, Pohang có giá trị địa chất cao, lại thể hiện quá trình tiến hóa của địa hình vùng ven biển, nên được đánh giá là có ý nghĩa như một dữ liệu giáo dục.Cục Di sản văn hóa quốc gia sẽ tiến hành thu thập ý kiến các tầng lớp trong 30 ngày đăng công báo, sau đó tiến hành thẩm định tại Ủy ban Di sản văn hóa để quyết định chính thức về việc công nhận di sản thiên nhiên quốc gia với ghềnh đá xã Odo.