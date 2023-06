Chính giới công kích lẫn nhau về vấn đề nước thải nhà máy Fukushima

Photo : KBS News

Chính giới Hàn Quốc đang công kích lẫn nhau gay gắt trong bối cảnh Nhật Bản được cho là sắp sửa xả nước thải từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển.Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân tuyên bố sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ sự an toàn của người dân và vùng biển Hàn Quốc. Trong ngày 7/6, đảng này đã triệu tập Chủ tịch Ủy ban An toàn năng lượng nguyên tử Yoo Guk-hee, Trưởng đoàn thanh sát của Hàn Quốc tới nhà máy điện nguyên tử Fukushima hồi cuối tháng 5, để đề nghị lập đối sách an toàn khách quan và khoa học, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.Đảng cầm quyền cũng chỉ trích lập trường của đảng Dân chủ đồng hành là hàm hồ, phản khoa học khi rêu rao rằng ngư dân Hàn Quốc sẽ bị chết hết nếu Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ ra biển.Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Yun Jae-ok nhấn mạnh đảng đối lập đang thể hiện thái độ tương tự như đợt bệnh bò điên trong quá khứ. Việc tuyên truyền, kích động dư luận "dễ như uống nước", nhưng người dân và ngư dân chính là bên chịu thiệt hại.Vào ngày 18/4/2008, Chính phủ Hàn Quốc công bố kết quả đàm phán nhập khẩu thịt bò với Mỹ, trong đó có nội dung cho phép nhập khẩu bò dưới 30 tháng tuổi, chiếm 80% bò được giết mổ tại Mỹ, bị cho là có rủi ro mắc bệnh bò điên. Tuy nhiên, kết quả đàm phán lại có nội dung là Seoul không thể dừng nhập khẩu dù phát sinh dịch bò điên tại Mỹ. Điều này bị chỉ ra là Chính phủ đã hấp tấp trong quá trình đám, làm dấy lên lo sợ bệnh bò điên trong dư luận Hàn Quốc.Trong khi đó, đảng Dân chủ đồng hành tiếp tục phản bác, đặt ra nghi vấn về tính an toàn của nước thải nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima dù đã qua xử lý.Đại diện đảng này tại Quốc hội Park Kwang-on chỉ ra rằng truyền thông Nhật Bản đưa tin rằng cá bắt được trong khu vực cảng nhà máy điện nguyên tử Fukushima có nồng độ chất phóng xạ cesium cao gấp 180 lần tiêu chuẩn cho phép.Đảng đối lập chỉ ra rằng sự thay đổi thái độ của đảng Sức mạnh quốc dân đã biến nghị quyết lên án việc Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ ra biển được Quốc hội Hàn Quốc thông qua cách đây hai năm trở thành mảnh giấy vụn vô nghĩa.Đảng này hối thúc đảng cầm quyền phối hợp thông qua dự thảo nghị quyết hối thúc Chính phủ đưa ra đối sách và dự thảo nghị quyết kêu gọi Tòa án quốc tế về luật biển có biện pháp tạm thời trước việc Tokyo xả nước thải nhiễm xạ ra biển.Đảng Dân chủ đồng hành cũng tuyên bố sẽ lập ra Ủy ban kiểm chứng đặc biệt về nước thải nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima, và xúc tiến tổ chức phiên điều trần tại Quốc hội.