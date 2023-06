Cuộc huấn luyện ứng phó với tai nạn Hàn Quốc năm 2023 bắt đầu từ ngày 8/6

Photo : KBS News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập huấn đợt một của "Huấn luyện Hàn Quốc an toàn" năm 2023 để ứng phó với lũ lụt hoặc tai nạn trong hầm đường bộ, do 30 cơ quan Bộ ngành tổ chức, trong khoảng thời gian từ ngày 8-16/6.Cuộc huấn luyện năm nay sẽ tập trung vào tăng cường hợp tác giữa các cơ quan tham gia đợt một gồm Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và Cơ quan Cảnh sát, với các nhiệm vụ như mở cuộc huấn luyện kết nối hiện trường tai nạn với Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn và Ủy ban khắc phục sự cố, điều động nhân viên và thiết bị cứu hộ như tình huống thật, sớm ngăn ngừa thiệt hại lây lan.Đợt huấn luyện đầu tiên được tổ chức bởi 30 cơ quan bao gồm Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc, chính quyền thành phố Gwangju, Tổng công ty cảng biển Busan, với sự hợp tác của khoảng 260 cơ quan khác, tập trung vào các nguy cơ đang gia tăng gần đây như lũ lụt, tai nạn hầm đường bộ, tai nạn tại sân vận động và nơi tổ chức biểu diễn, hoặc các loại hình tai nạn hay xảy ra.Bộ Hành chính và an toàn có kế hoạch sẽ tiếp tục xem xét và cải thiện hiệu quả của cuộc huấn luyện thông qua việc đánh giá đợt huấn luyện theo từng cơ quan, cùng với đó là chọn ra đơn vị hoàn thành tốt, bình thường hay chưa tốt cuộc tập huấn, cũng như thông báo loại thành tích và kết quả đánh giá cụ thể của từng cơ quan.Vào năm ngoái, cuộc Huấn luyện Hàn Quốc an toàn đã được tiến hành theo hình thức huấn luyện tập trung đối với toàn bộ các cơ quan tham dự trong hai tuần; song năm nay thì lại được chia làm ba đợt với thời gian hai tuần cho mỗi đợt, mỗi cơ quan tham dự sẽ chỉ tập huấn trong một đợt.Đợt huấn luyện thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 28/8-9/9, với mục đích ứng phó với động đất và dịch bệnh gia súc. Đợt ba sẽ từ 23/10-3/11, huấn luyện về hỏa hoạn và cháy rừng.