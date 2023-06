Đơn hàng đóng tàu của Hàn Quốc trong tháng 5 thua xa Trung Quốc

Photo : KBS News

​Theo số liệu của cơ quan nghiên cứu về tình hình ngành đóng tàu và vận tải biển Clarkson (Anh) công bố vào ngày 7/6, trong tháng trước, lượng đơn hàng đóng tàu trên toàn thế giới đạt 2,06 triệu tấn tổng hợp bù (CGT), giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, Hàn Quốc trúng thầu 510.000 CGT, chiếm 25% tổng đơn hàng đóng tàu toàn cầu, xếp thứ hai, nhưng có sự cách biệt lớn với nước thứ nhất là Trung Quốc (1,41 triệu CGT, chiếm 68%).Nếu tính theo số lượng tàu trúng thầu thì Hàn Quốc trúng thầu 17 tàu, Trung Quốc trúng thầu 52 tàu.Đại diện một doanh nghiệp đóng tàu cho biết lượng đơn hàng trúng thầu của doanh nghiệp Hàn Quốc thấp hơn hẳn so với Trung Quốc là bởi trong thời gian qua, các doanh nghiệp đã trúng thầu lượng đơn hàng đủ cho ba năm tiếp theo, nên chỉ tham gia đấu thầu một cách có chọn lọc.Chỉ số giá tàu đóng mới của Clarkson tháng trước đạt 170,1 điểm, tăng 10,03 điểm so với cùng kỳ năm 2022 cho thấy đơn giá đóng tàu vẫn đang tiếp tục tăng cao.Giá đóng tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên 174.000m³ là khoảng 259 triệu USD, tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC) là 126 triệu USD, tàu chở container siêu lớn là 222,5 triệu USD.