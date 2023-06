Seoul xem hạt nhân miền Bắc là mối đe dọa hàng đầu trong Chiến lược an ninh quốc gia mới

Photo : YONHAP News

Chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 7/6 đã công bố văn bản về chiến lược an ninh quốc gia mới có tên gọi "Chiến lược an ninh quốc gia: quốc gia trung tâm toàn cầu tự do, hòa bình, thịnh vượng". Đây là lần sửa đổi sau 5 năm kể từ khi Chính phủ tiền nhiệm của cựu Tổng thống Moon Jae-in đưa ra tầm nhìn "Bán đảo Hàn Quốc hòa bình và thịnh vượng" vào năm 2018.Khác với mối ưu tiên hàng đầu của Chính phủ trước là củng cố nền hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc với nền tảng là tiếp cận vấn đề Bắc Triều Tiên một cách hòa bình, nền tảng của chiến lược an ninh mới là tăng cường hợp tác an ninh song phương Hàn-Mỹ, ba bên Hàn-Mỹ-Nhật và bình thường hóa mối quan hệ liên Triều thông qua nguyên tắc.Cụ thể hơn, Chính phủ đương nhiệm xem vũ khí hạt nhân và vũ khí sát thương hàng loạt (WMD) của miền Bắc là mối đe dọa an ninh đáng quan tâm hàng đầu, và đưa ra quyết tâm sẽ củng cố năng lực ứng phó riêng của nước nhà, để hành động một cách năng động trước các mối uy hiếp từ hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên; được đánh giá là trái ngược hoàn toàn so với Chính phủ tiền nhiệm có phương châm thực hiện giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc trong hòa bình thông qua các cuộc hội đàm liên Triều và Mỹ-Triều.Chiến lược an ninh quốc gia mới còn tái xác nhận việc Chính phủ Tổng thống Yoon vẫn xem "đề xuất táo bạo" được công bố nhân dịp Quốc khánh 15/8 vào năm ngoái là một giải pháp để phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng; đồng thời nhấn mạnh cần phải giữ vững lập trường này một cách nhất quán để xây dựng nền tảng cho mối quan hệ liên Triều, bất kể có gặp khó khăn trong việc kêu gọi sự hưởng ứng từ miền Bắc.Mặt khác, về các hành vi phạm pháp hoặc sai lệch của một số tổ chức và cá nhân trong quá trình xúc tiến dự án hợp tác giao lưu liên Triều, Chính phủ tuyên bố sẽ chỉnh sửa các bộ luật và chế độ liên quan, cũng như nêu rõ xử phạt nghiêm khắc như phạt tiền.Ngoài ra, một điểm khác biệt với Chiến lược an ninh quốc gia của cựu Tổng thống Moon là mối quan hệ Hàn-Nhật.Chính phủ đương nhiệm đề ra nội dung về việc chia sẻ các giá trị phổ quát với Tokyo, đồng thời tăng cường hợp tác giữa bán đảo Hàn Quốc với khu vực, thế giới; và không nhắc đến phương châm của Chính phủ trước về việc ứng phó một cách cứng rắn đối với lập trường bất hợp lý của Nhật Bản về đảo Dokdo và việc nước này bóp méo lịch sử.Theo đó, có thể thấy Tổng thống Yoon Suk-yeol liên tục nhắc đến việc thắt chặt hợp tác ba nước Hàn-Mỹ-Nhật, trong khi cựu Tổng thống Moon Jae-in không hề đề cập đến vấn đề này.Tại danh mục ngoại giao với các nước Đông Á, Seoul cũng đã nhấn mạnh thành quả trong việc cải thiện mối quan hệ với Tokyo.