Hàn Quốc nhấn mạnh không nhập khẩu thủy sản nhiễm xạ từ Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Sau khi truyền thông Nhật Bản đưa tin về việc cá đánh bắt tại vùng biển trước tỉnh Fukushima chứa nồng độ chất phóng xạ cesium cao gấp 180 lần tiêu chuẩn cho phép, Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc ngày 7/6 đã tái khẳng định tuyệt đối sẽ không nhập khẩu thủy hải sản từ Fukushima.Được biết, các ngư dân tại thành phố Soma, tỉnh Fukushima đã tìm đến Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản tại Tokyo để bày tỏ sự bất an và phản đối việc Chính phủ nước này xả nước thải nhiễm xạ ra biển. Từ đó cho thấy sự bất an từ trong nội bộ đất nước về đối sách của Tokyo, mặc dù trước đó Chính phủ đã liên tục cho biết đã thuyết phục người dân và ngư dân quanh khu vực Fukushima.Theo Bộ Hải dương, Hàn Quốc hiện vẫn đang ngăn chặn mọi nguồn nhập khẩu thủy hải sản từ 8 tỉnh gần Fukushima từ khi bắt đầu có lệnh cấm vào tháng 9/2013.Thêm vào đó, Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) cũng tiến hành kiểm tra tỉ mỉ tính phóng xạ trong từng mặt hàng nhập khẩu là thủy sản từ các khu vực khác ngoài 8 tỉnh trên.Đối với các loại thủy sản chính nhập khẩu từ Nhật Bản và đang được lưu thông tại Hàn Quốc, Bộ Hải dương đã áp dụng chế độ "lý lịch lưu thông thủy hải sản nhập khẩu" để quản lý lịch sử mua bán, từ nhập khẩu, cho đến lưu thông và bán lẻ, đồng thời cũng đang tập trung kiểm duyệt việc ghi rõ xuất xứ của mặt hàng.Cơ quan này còn nhấn mạnh rằng sẽ quản lý xuất xứ của hàng nhập khẩu một cách triệt để, thông qua các quy chế nhập khẩu và việc kiểm tra tính an toàn đối với thủy sản từ Nhật Bản, nhằm ngăn chặn việc các mặt hàng đáng lo ngại lọt vào thị trường Hàn Quốc.Các cơ quan báo chí Nhật Bản như báo Mainichi đưa tin cá bắt được trong khu vực cảng nhà máy điện nguyên tử Fukushima vào tháng 5 có nồng độ cesium là 18.000 ㏃, cao gấp 180 lần mức cho phép theo Luật vệ sinh thực phẩm của nước này.