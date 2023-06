Thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô tăng trở lại 5% từ tháng 7

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 8/6 công bố thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng với xe ô tô sẽ tăng trở lại 5% từ tháng 7.Từ tháng 7/2020, Chính phủ Hàn Quốc đã hạ thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô từ mức 5% xuống 3,5%. Đây là một biện pháp nhằm thúc đẩy tiêu thụ nội địa trong thời gian bùng phát đại dịch COVID-19. Trong thời gian qua, Chính phủ đã 5 lần gia hạn mức thuế tiêu thụ đặc biệt 3,5%, nhưng quyết định sẽ chấm dứt vào cuối tháng này.Bộ Kế hoạch và tài chính giải thích tình hình ngành công nghiệp ô tô gần đây đã khả quan hơn, các điều kiện về tiêu dùng cũng đã được cải thiện.Đặc biệt, từ tháng 7, tiêu chuẩn đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô dưới 8 chỗ ngồi sản xuất nội địa sẽ được giảm đi 18% so với hiện nay. Ngoài ra, Chính phủ cũng đang áp dụng chế độ giảm 100% thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô thân thiện môi trường, nên dù thuế tiêu thụ đặc biệt tăng trở lại lên 5% cũng không gia tăng gánh nặng quá lớn lên người tiêu dùng.Ví dụ như giá xuất xưởng của một chiếc Grandeur hãng Hyundai là 42 triệu won (32.120 USD), khi thuế tiêu thụ đặc biệt tăng từ 3,5% lên 5% thì tiền thuế phải đóng tăng lên 900.000 won (688 USD), nhưng do tiêu chuẩn đánh thuế được giảm đi 18%, nên người tiêu dùng sẽ giảm được 540.000 won (413 USD) tiền thuế. Tổng cộng số tiền thuế đóng chỉ tăng thêm 360.000 won (275 USD).Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cũng có kế hoạch gia hạn thêm 6 tháng biện pháp giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với nhiên liệu phát điện, dự kiến sẽ hết hạn vào cuối tháng 6. Theo đó, thuế tiêu thụ đặc biệt với khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và than bitum dùng trong phát điện sẽ tiếp tục vẫn được giảm 15% như đang áp dụng từ tháng 8 năm ngoái.Bộ Kế hoạch và tài chính đã quyết định gia hạn sau khi cân nhắc tới các điều kiện tài chính của doanh nghiệp năng lượng Nhà nước trước sức ép về giá thành phát điện tích tụ thời gian qua, và áp lực tăng giá các khoản phí công cộng.