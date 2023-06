Viện Kiểm sát Montenegro tiếp tục kháng cáo quyết định bảo lãnh tại ngoại với nhà sáng lập tiền điện tử Luna

Photo : YONHAP News

Trên trang chủ ngày 7/6 (giờ địa phương), Tòa án thành phố Podgorica, thủ đô của Montenegro, cho biết Viện Kiểm sát nước này đã kháng cáo lên Tòa án cấp trên về quyết định cho phép bảo lãnh tại ngoại nhà sáng lập công ty Terraform Labs, ông Kwon Do-hyung (tên tiếng Anh: Do Kwon).Theo đơn kháng cáo của Viện Kiểm sát, ông Kwon và một nhân vật thân cận họ Han sẽ tiếp tục bị bắt giam cho tới khi nào có phán quyết của Tòa án cấp trên.Đây không phải là lần đầu tiên Viện Kiểm sát Montenegro kháng cáo. Vào tháng trước, Viện Kiểm sát cũng đã kháng cáo lên Tòa án cấp cao về quyết định cho phép tại ngoại của Tòa án thành phố Podgorica.Khi đó, Viện Kiểm sát lấy lý do là số tiền bảo lãnh 400.000 euro là quá nhỏ so với nguồn lực tài chính của bị cáo Kwon, lo ngại ông này sẽ bỏ trốn do là đối tượng đang bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) truy nã. Tòa án cấp cao đã chấp nhận đơn kháng cáo, hủy quyết định bảo lãnh tại ngoại do nhận thấy không thể xác định đầy đủ tình hình tài chính của bị cáo Kwon.Tuy nhiên, Tòa án Podgorica ngày 2/6 vừa qua lại tiếp tục ra quyết định cho phép bảo lãnh tại ngoại hai bị cáo trên, với số tiền bảo lãnh tương tự là 400.000 euro mỗi người. Tòa án Podgorica giải thích sau khi cân nhắc tới những chứng cứ về tình hình tài chính mà các bị cáo cung cấp thông qua luật sư thì số tiền bảo lãnh 400.000 euro không phải là số tiền nhỏ. Ngoài ra, cũng chưa rõ quy trình xét xử vụ án sẽ kéo dài trong bao nhiêu lâu.Ông Kwon bị bắt giữ tại sân bay Podgorica vào ngày 23/3 vì sử dụng hộ chiếu giả của Costa Rica, đang định lên máy bay sang Ả-rập Xê-út. Phiên tòa xét xử đầu tiên đã diễn ra vào ngày 11/5 vừa qua. Phiên tòa tiếp theo sẽ được mở vào ngày 16/6 tới.Giám đốc Kwon Do-hyung là nhà sáng lập công ty Terraform Labs, đơn vị phát hành tiền ảo TerraUSD và Luna, hai đồng tiền bị rớt giá thảm hại vào tháng 5 năm ngoái, ước tính gây thiệt hại hơn 50.000 tỷ won (38,29 tỷ USD) cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới.